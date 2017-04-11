Спасатели несколько раз взорвали опасную реку под Новосибирском





На борьбу со льдом ушло 100 кг взрывчатки

Это первые взрывы льда, направленные на свободное прохождение паводковых вод, отметили в пресс-службе регионального МЧС. Взрывные работы прошли на реке Иня восточнее поселка Мотково, рядом с садовым некоммерческим обществом «Рябинка».





Спасатели взорвали лед на участке реки длиной около 300 м. На проведение взрывных работ ушло 100 кг взрывчатки. Площадь взорванного льда составила 1500 кв. м.











«Подрывы проводятся с расчетом разрушения ледового покрова и ослабления нагрузки на мостовые конструкции. Разрушенный лед способствует дальнейшему продвижению ледохода. Это должно ускорить прохождение паводка, предупредить возникновение заторов, снизить уровень воды в реке и тем самым избежать подтопления», — прокомментировал проведенные работы начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Новосибирской области Василий Тропин.







Всего в этом году в Новосибирской области запланировали взорвать лед на пяти участках рек. На очереди — подрывы льда на Берди, Баксе и Карасуке.







Чтобы уменьшить ущерб от паводка, МЧС предлагает новосибирцам, в том числе, застраховать свои дома.