16-летняя девушка пошла под суд за попытку тройного убийства в «Чистой слободе»

В резонансном деле фигурировали два подростка

Следственный комитет закончил расследовать резонансное дело о жестоком разбойном налете в «Чистой слободе» в Новосибирске, когда от рук подростков пострадали пожилая женщина, ее дочь и внук.







16-летняя девушка предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство трех лиц и разбое.







Как установило следствие, 31 октября 2016 года обвиняемая и ее сверстник, которого будут судить отдельно, хотели похитить деньги, украшения и банковскую карту из квартиры в Ленинском районе. В это время дома была 80-летняя женщина и ее 11-летний внук.











«Действуя совместно и согласованно, обвиняемая и ее сообщник нанесли женщине не менее 16 ударов деревянной битой в область головы и верхних конечностей, а ее внуку — не менее 3 ножевых ранений в область туловища и рук. В это время в квартиру, где происходили указанные события, возвратилась 41-летняя хозяйка жилища. Последнюю налетчики встретили на пороге и нанесли ей не менее пяти ударов топором», — описывают происходящее в следственном комитете РФ.







Все пострадавшие остались живы. Задержал обвиняемую сосед, сотрудник Росгвардии. Также ранее следователи сообщали, что организатором преступления была 13-летняя внучка тяжело раненой бабушки и родная сестра пострадавшего мальчика. История вышла на федеральный уровень — в программе «Пусть говорят» звучала версия, что мотивом для разбоя стало желание подростков вместе сбежать из дома.





Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, чтобы 16-летняя девушка предстала перед судом. Также при расследовании выяснилось, что органы опеки и попечительства плохо выполняли свою работу — трое сотрудников опеки привлечены к дисциплинарной ответственности.