Чиновники устроили выставку в парикмахерской с интерьером под старину

Парикмахеры цирюльни в нарядах, стилизованных под ХIХ век

Сегодня, 11 апреля, мэр наукограда Кольцово Николай Красников присвоил парикмахерской-цирюльне со старинным интерьером статус выставки и лично повесил у входа в заведение табличку об этом.







«Повесил [табличку] вместе со мной — на табличке написано: "Выставка парикмахерского дела царской России". Пришли все местные чиновники, я им провел экскурсию. [Тому,] кто захотел из женщин, мы прически уложили. Мои девчонки (стилисты. — И.К.) все оделись в платья ХIХ века. Играла классическая музыка, всем подарил сувениры — царские банкноты от 1 до 10 руб.», — рассказал НГС.НОВОСТИ хозяин цирюльни Александр Ташлыков.







Посетителей интересует газета начала XX века с объявлениями о знакомстве. На фото слева — мэр Кольцово Николай Красников





Интерьер парикмахерской в Кольцово выполнен в дореволюционном стиле. Уже после открытия салона современную мебель здесь заменили на старинную, украсили интерьер предметами парикмахерского дела прошлых эпох. В цирюльне регулярно проводят школьные экскурсии. Больше всего гостей удивляет французский парикмахерский чемоданчик с набором серебряных инструментов и газета 1912 года, рассказал Александр Ташлыков.





Интерес посетителей вызывает старинный чемоданчик с парикмахерскими инструментами — общий вес серебряных приборов составляет почти 1 кг





«[Газета —] это первая такая социальная сеть. Она выходила раз в месяц и имела 4 страницы. Вся газета полностью была в объявлениях знакомств. И все писали с полными требованиями. Например, полька желает познакомиться с приятным господином, желательно без финансовых трудностей… Мужики пишут: ищу даму, желательно с состоянием, для совместного бизнеса и проживания. Вот оно — все было, никакой "Контакт" (социальная сеть "ВКонтакте". — И.К.) это не придумал», — заметил Александр Ташлыков.







Владельцы цирюльни хотели придать салону статус музея, но отказались от идеи из-за бюрократических сложностей





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