Среди новосибирцев резко выросло число отличников «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» прошел 8 апреля
«Тотальный диктант» прошел 8 апреля

Каждый десятый участник массовой акции по проверке грамотности «Тотальный диктант», которая прошла в Новосибирске и по всей России 8 апреля, получил «пятерку».


В прошлые годы, как отметили организаторы акции, результаты были скромнее — отличниками становились всего 1–2 % участников.


Эти результаты предварительные, проверка диктанта еще продолжается. Всего новосибирцы сдали 6930 работ, в прошлом и позапрошлом году число сданных работ не превышало 5 тыс.


«Тотальный диктант» писали в Новосибирске на 56 площадках, а всего было 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране мира. Также диктант писали на борту нескольких самолетов и в поезде. О том, как новосибирцы справлялись с «великим и могучим», НГС.НОВОСТИ рассказывали в режиме онлайн.

Анна Наумцева
Фото Кирилла Шматкова

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