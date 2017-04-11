Посетители зоопарка метнули в бурого мишку стеклянной банкой

Мишка Алтай

Новосибирцев напугало сообщение о том, что молодой бурый медведь в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило съел кусок стекла.





Сотрудники зоопарка заверили, что животному ничего не угрожает.







Информация, что кто-то швырнул стеклянную бутылку в сторону вольера с молодым медведем-одиночкой, которого прозвали Алтай, появилось полчаса назад в социальной сети «ВКонтакте». Посетители вызвали администратора зоопарка, потому что якобы видели, как мишка съел кусок стекла.







«Ничего страшного не случилось. Ни одно здравомыслящее существо не станет есть стекло. Это была баночка с детским пюре, медведь его слизал», — успокоили сотрудники Новосибирского зоопарка.







Молодого медведя, когда он был еще четырехмесячным медвежонком, в прошлом году привезли с Алтая. Он остался без матери и мог погибнуть.