Покупатель «Тойоты» отбился от продавца после двух ударов ножом в грудь

В Новосибирске суд вынес приговор безработному мужчине, который дал объявление о продаже арендованной «Тойоты» и набросился с оружием на потенциального покупателя.


Подсудимый не согласился с приговором, потому что считает его слишком суровым
Подсудимый не согласился с приговором, потому что считает его слишком суровым

Ранее судимый мужчина дал в интернете объявление о продаже «Тойоты Корона Премио», которая на самом деле ему не принадлежала — водитель пользовался ей по договору аренды. В своем объявлении автор указал, что готов продать машину за 160 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Кировского района Новосибирска.


30 ноября 2016 года автор объявления встретился с потенциальным покупателем. Тот осмотрел машину и, не зная, что она арендованная, согласился ее купить. Но продавец пояснил, что ПТС остался дома, и предложил съездить за документами вместе. Покупатель согласился и спокойно сел в чужую машину.


Во время поездки водитель остановил машину и напал на потенциального покупателя.


Как уточнили в районной прокуратуре, мужчина достал «предмет, похожий на нож» и 2 раза ткнул им в грудь пассажира. Мужчину спасла толстая подкладка на пуховике. 


После этого нападавший начал бить пассажира руками по голове, но тот активно сопротивлялся: увернулся от ударов и выбил из рук водителя острый предмет. Тогда водитель ударил пассажира отверткой в бедро.


«Потерпевший открыл дверь автомобиля, оттолкнул нападавшего и вместе со своими денежными средствами выбежал из автомобиля», — описали ситуацию в прокуратуре, добавив, что во время схватки пассажир серьезных травм не получил.


Кроме этого преступления 26-летнего водителя сразу судили еще за одно. Как сообщили в прокуратуре Кировского района, мужчина продал за 104 тыс. руб. арендованную «Шевроле Лачетти». Ранее он арендовал эту машину на 2 года с тем условием, что позже «Шевроле» перейдет в его собственность, если он выплатит владельцу выкупную стоимость — 500 тыс. руб. 


Но вместо этого арендатор продал машину еще до того, как отдал ее владельцу все причитающиеся деньги.


Как отметили в районной прокуратуре, свою вину ранее судимый мужчина полностью признал, поэтому Кировский районный суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке. 3 апреля судья признал мужчину виновным в разбое (ч. 2 ст.162 УК РФ) и растрате (ч. 2 ст.160 УК РФ) и приговорил его к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, теперь мужчина обязан выплатить 104 тыс. руб. обманутому покупателю «Шевроле».


Приговор в законную силу не вступил. Сейчас мужчина пытается его обжаловать из-за того, что считает наказание слишком суровым, уточнили в прокуратуре.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о ситуации, в которой обманутым оказался, наоборот, продавец машины. Ложные покупатели напали на него с револьвером и отобрали «Инфинити».

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой

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