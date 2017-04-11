Пропавшего в конце марта мужчину нашли в недостроенной пятиэтажке

Источник в органах рассказал, что пропавший бердчанин мужчина умер от переохлаждения
Источник в органах рассказал, что пропавший бердчанин мужчина умер от переохлаждения

45-летнего жителя Бердска Юрия Шадринцева, который пропал в Новосибирске 31 марта, нашли мертвым в недострое на ул. Авиаторов.


Мужчину искали волонтеры и полиция, после того, как Шадринцев ушел из дачного общества «Кабачок», где отдыхал со своими знакомыми. Источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчину нашли мертвым два дня назад в недостроенной пятиэтажке недалеко от бердского аэродрома, а теперь стала понятна причина его смерти. 


«Смерть не насильственная. Умер от переохлаждения. Он был в состоянии алкогольного опьянения и, вероятно, уснул», - говорит источник.


По данным волонтеров, в день, когда мужчина пропал, он был одет в кожаную куртку, кепку, свитер и джинсы.  


Сейчас полиция и волонтеры в Новосибирске продолжают искать еще нескольких людей. Например, 62-летнего Валерия Меркушева, который приехал из Кировской области в гости к друзьям и пропал рядом с «Новосибирском-Главным».

Анна Наумцева
Фото из ориентировки поискового отряда «Лиза Алерт» 

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