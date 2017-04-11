На Пасху власти перекрывают центр и меняют маршруты автобусов

Пасхальный крестный ход в прошлом году

Департамент транспорта мэрии рассказал, какие дороги в Новосибирске перекроют для празднования православной Пасхи.







Это делается ежегодно, чтобы верующие могли поучаствовать в крестном ходе и без помех пройти к местам богослужения. Они состоятся в ночь с 15 на 16 апреля во всех православных храмах города. В центре праздник будут отмечать в соборе Александра Невского и в Вознесенском кафедральном соборе.







Движение автомобилей ограничат на три часа, с 23:00 до 2:00. В это время нельзя будет проехать по улицам:







Советской — от перекрестка с ул. Спартака до Красного проспекта, от перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года







По нечетной стороне Красного проспекта — от перекрестка с ул. Советской до ул. Сибревкома







По ул. Лесосечная от Бердского шоссе до дома № 4 на ул. Лесосечной







По ул. Урманова — от перекрестка с ул. ХХ Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова







По ул. Таймырской — от перекрестка с ул. Новогодней до дома № 14/1 на ул. Таймырской







По ул. Учительской — от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до ул. Народной







От перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года







Кроме того, к храмам пустят троллейбусные маршруты:







«"Ул. Учительская" – Знаменский храм»: ул. Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Красный проспект (в обратном направлении с разворотом на ул. Крылова), Гоголя – Вознесенский кафедральный собор, Челюскинцев, Нарымская, Советская – собор Александра Невского, Красный проспект, Октябрьский мост, проспект Карла Маркса, ул. Титова, ул. Станиславского, Станиславский жилмассив;



Автобусные маршруты:





– № 96 — Вознесенский кафедральный собор, «Станция метро "Красный проспект"», Октябрьская магистраль, ул. Кирова, Бориса Богаткова, Доватора, Татьяны Снежиной;



– № 14 — Вознесенский кафедральный собор, «Цирк», «Вокзал-Главный», «ЦУМ», проспект Димитрова, Димитровский мост, «ТЭЦ-2», площадь Станиславского, «Магазин "Кристалл"», ул. Сибиряков-Гвардейцев, Громова, Затулинский жилмассив.







О том, как проходил пасхальный крестный ход в прошлом году, собравший тысячи верующих, можно почитать в репортаже НГС.НОВОСТИ.