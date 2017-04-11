Посреди крупной магистрали вывалили гору мусора шириной в целую полосу (обновлено)

Мусор лежит на проезжей части

На ул. Богдана Хмельницкого появилась большая куча мусора — она лежит на проезжей части напротив ЛДС «Сибирь».





Фотографией с редакцией НГС.НОВОСТИ поделился очевидец. Мужчина рассказал, что сделал снимок сегодня в 15:40. «В куче — отходы из мусорных баков», — заметил он.





Ранее новосибирцы жаловались на кучи мусора и вонь на остановках «Планетарий» и «Ключ-Камышенское плато» в Октябрьском районе. В мэрии тогда пояснили, что нечистоты — это результат низкой культуры работников общественного транспорта.







Дополнение: В пресс-центре мэрии Новосибирска пообещали выяснить, кто ответственен за уборку проезжей части, и посоветовали горожанам, увидевшим подобные кучи мусора, обращаться в единую диспетчерскую 051 или в диспетчерскую главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) городской администрации по тел. 224-08-52.





17:19





В пресс-центре мэрии сообщили, что мусор на проезжей части оказался из-за происшествия с мусоровозом.





«Машина загорелась на ходу. По инструкции в таком случае водитель мусоровоза должен сбросить содержимое кузова. Это и было проделано. Сейчас мусора на дороге нет — его убрали», — пояснили в мэрии со ссылкой на ГУБО.