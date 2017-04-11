Новосибирский завод сделал гигантский турбогенератор для отправки в Калининград

«ЭЛСИБ» изготовил 8 турбогенераторов с воздушным охлаждением для газовых турбин
«ЭЛСИБ» изготовил 8 турбогенераторов с воздушным охлаждением для газовых турбин

Новосибирский завод «ЭЛСИБ» отправил последний турбогенератор для ТЭС Калининграда.


Всего по договору «ЭЛСИБ» изготовил 8 турбогенераторов с воздушным охлаждением единичной мощностью 90 МВт для газовых турбин.


«Все поставленные для проекта турбогенераторы ТФ-90Г-2У3 прошли механические, электрические и тепловые испытания, а также вибрационные и акустические исследования, которые были проведены в присутствии представителей заказчика турбогенераторов ООО "Русские Газовые Турбины"», — сообщает пресс-служба завода.


Все машины достигли пунктов назначения. Сейчас по две машины находятся на площадках ТЭС городов Гусев и Советск, а четыре — на ТЭС Калининграда.


«Освоение производства турбогенераторов для газовых турбин 6FA расширяет возможности предприятия и позволяет занять новую нишу, а именно — поставлять эффективное оборудование на рынок газотурбинных установок», — считает гендиректор «ЭЛСИБа» Дмитрий Безмельницын.


Договор на поставку 8 турбогенераторов ООО «Русские Газовые Турбины» и НПО «ЭЛСИБ» подписали в декабре 2015 года.


А недавно новосибирский завод изготовил два электродвигателя для тепловой электростанции в Индии.

Ксения Евдокимова
Фото elsib.ru

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