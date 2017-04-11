Новосибирцы ринулись летать за границу и полюбили тропический город Камрань


Самые популярные направления у новосибирцев — курортные города Краснодар и Камрань
Самые популярные направления у новосибирцев — курортные города Краснодар и Камрань

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» резко выросло количество пассажиров, улетевших за границу.


Как сообщили в пресс-службе «Толмачёво», за первые 3 месяца этого года аэропорт обслужил 940,6 тыс. пассажиров, что на 28 % больше, чем за тот же период прошлого года. На внутренних рейсах зарегистрировали 621,1 тыс. человек (на 16 % больше, чем в первом квартале 2016 года), а на международных — 319,4 (на 58 %). Количество трансферных пассажиров аэропорта в марте увеличилось на 74,5 %.


По России новосибирцы чаще всего летали в Краснодар, Тюмень, Сочи, Симферополь и Ханты-Мансийск.


Самые популярные зарубежные направления — Камрань (Вьетнам), Фергана (Узбекистан), Ереван (Армения), Наманган (Узбекистан) и Гоа (Индия).


Также в аэропорту отметили рост пассажиропотока по направлениям дальнего зарубежья — на 92 %, и в страны СНГ — на 30 %.


Напомним, ранее в турагентствах отмечали, что новосибирцам приелся Таиланд и Крым и что они все чаще выбирают новые направления для отдыха в майские праздники и летом.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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