Пробившие колеса водители взяли кирпичи с ближайшей клумбы и обложили открытый люк

Новосибирские водители массово повредили колеса на ул. Котовского из-за спрятавшейся в луже ямы и открытого люка.


В этом месте водитель попал в опасную лужу. Кадр с видеорегистратора
В этом месте водитель попал в опасную лужу. Кадр с видеорегистратора

Как рассказал водитель «Ауди» Эдуард Ляхов, 10 апреля в десятом часу вечера он ехал по ул. Котовского со стороны ул. Ватутина и перед перекрестком с ул. Пермитина угодил двумя правыми колесами в открытый люк на правой полосе. 


«Там все коварство в том, что перед перекрестком есть лужа, в луже отчетливо прорисовывается огромная яма. И пытаясь эту яму объехать, пропустив ее между правым и левым колесом, под машиной, я начал делать маневр. Но выяснилось, что на краю лужи находится люк без крышки. И, соответственно, на очень маленькой скорости, 17 км/ч, мои оба колеса попали — сначала одно, потом другое — в этот открытый люк… Сначала я решил, что пробил одно колесо. Но потом понял, что второе тоже спущено и повреждено», — рассказал автомобилист.



По словам Эдуарда Ляхова, спустя 20 минут колеса в этом же месте пробил «Мерседес». А пока водители ждали инспекторов ДПС, чтобы оформить происшествие, колеса повредили еще 4 машины.


Эдуард Ляхов оценивает ущерб минимум в 35 тыс. руб. — примерно такую сумму ему придется заплатить, если повезет найти два подходящих правых колеса. Но, скорее всего, придется покупать полный комплект колес, полагает водитель.


«Еще нужно понять, что с дисками — целые они, не целые. Каждый диск — это тоже 15 тыс. руб.», — описал ситуацию автомобилист.


По его словам, чтобы другие водители «не попали на такую же сумму», участникам происшествия пришлось взять кирпичи с клумбы в соседнем дворе и обложить ими открытый люк. После оценки ущерба Эдуард Ляхов планирует подать в суд на мэрию.


Напомним, на прошлой неделе водитель пожаловался в ДПС на опасную яму с лужей на ул. Бориса Богаткова, где за ночь остались без колес несколько машин.

Ольга Хмелевская
Видео предоставлено Эдуардом Ляховым

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