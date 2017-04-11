Борцы с незаконной парковкой заставили полицейских убрать запрещающие конусы

Борцы с незаконной парковкой заставили полицейских убрать запрещающие конусы (видео)

Новосибирцы Денис Новичков и Антон Соколов, известные борьбой с захватами муниципальных парковок, опубликовали в YouTube новый ролик — о том, как сами полицейские, по мнению авторов, нарушают закон.


«Увидели случайно: ехали мимо и вот такое вот чудо из чудес — три полицейских, три конуса охраняют парковку. Мы не могли пройти мимо. Сотрудников полиции мы спросили: "Можно поставить?", а они сказали, что сегодня нельзя. И добавили, что это приказ их начальника. 


Мы еще раз уточнили, мол, есть ли у них бумаги от города, что какое-то мероприятие здесь проводится. А они — ничего нет, мол, это просто прихоть начальника.


Ну а прихоти их начальника мы бы не хотели выполнять и поставили автомобиль, убрав конусы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Новичков.


Как узнали молодые люди от самих сотрудников ДПС, конусы они поставили, так как в расположенном напротив отделении партии «Единая Россия» ждали первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова. Вышедший из дверей отделения «Единой России» человек не захотел подтверждать факт приезда федерального политика Жукова, как и объяснять, кто это такой.


По мнению Дениса и Антона, сотрудники ДПС нарушили ст. 12.33 КоАП (умышленное создание помех в дорожном движении). Правда разговаривали, как заметил Антон, полицейские с ними вежливо, но, возможно, из-за того, что один из полицейских был их давним знакомым.


В пресс-службе областного ГИБДД уточнили, что по этому факту проведут проверку и дадут комментарий позже.


«Если это охраняемое лицо, допустим, то это один вопрос…


Если необходимы какие-то парковочные места, то сотрудник имеет право ограничивать парковку в каком-то определенном месте. Если это необходимо охраняемым лицам»,


— заметили в ГИБДД.


Чуть ранее новосибирские общественники боролись с аналогичным нарушением на парковке возле элитных бутиков Flamingo и NaDIne на ул. Советская. Здесь для своих клиентов периодически огораживают муниципальную парковку, нарушая тем самым Административный кодекс, но убирают все ограждения, как только там появляются Денис с Антоном или выходит новость на НГС.НОВОСТИ. Правда, в последние дни, уточнил корреспонденту Денис Новичков, они там больше не замечали ограждений.



Илья Калинин
Фото Алексея Мальгавко (РИА Новости)
Видео youtube.com, канал Новосибирский

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