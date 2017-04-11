Общественники составили карту дорожных ям и назвали самые разбитые улицы

Паспорт дорожной ямы





В Новосибирске появилась база дорожных ям за три года — она включает в себя 391 адрес в разных районах города.







Карту дорожных ям сделали общественники организации «Гражданский патруль».





«Отметим, это не просто перечень. Каждая яма по сути имеет свой паспорт: фото, адрес и даже историю о том, как ее пытались и даже чинили», — пояснили общественники.







Жалобы на ямы выделены синим





По данным «Гражданского патруля», в сравнении с 2015 и 2016 годами в этом году улучшилась ситуация на ул. Богдана Хмельницкого, Никитина, Бориса Богаткова, Доватора, Лазурной, Пролетарской и на пр. Дзержинского. Но хуже дела обстоят на ул. Большевистской, Фрунзе, Технической.







Общественники призывают автолюбителей присоединиться к борьбе с дорожными выбоинами и пополнить базу ям, сфотографировав ее и отправив на сайт.







Кроме общественников интерактивную карту дорог, требующих ремонта, в прошлом году создала мэрия Новосибирска. Красным цветом обозначены дороги, где еще только предстоят работы, синим — участки, которые ремонтируют сейчас, а зеленым — места, где уже все завершено.





Дорожная карта мэрии





Также до 28 апреля мэрия должна выбрать победителей аукциона на ремонт дорог города стоимостью более 150 млн руб.