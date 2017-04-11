Общественники составили карту дорожных ям и назвали самые разбитые улицы

Паспорт дорожной ямы
Паспорт дорожной ямы


В Новосибирске появилась база дорожных ям за три года — она включает в себя 391 адрес в разных районах города.


Карту дорожных ям сделали общественники организации «Гражданский патруль».


«Отметим, это не просто перечень. Каждая яма по сути имеет свой паспорт: фото, адрес и даже историю о том, как ее пытались и даже чинили», — пояснили общественники.


Жалобы на ямы выделены синим
Жалобы на ямы выделены синим


По данным «Гражданского патруля», в сравнении с 2015 и 2016 годами в этом году улучшилась ситуация на ул. Богдана Хмельницкого, Никитина, Бориса Богаткова, Доватора, Лазурной, Пролетарской и на пр. Дзержинского. Но хуже дела обстоят на ул. Большевистской, Фрунзе, Технической.


Общественники призывают автолюбителей присоединиться к борьбе с дорожными выбоинами и пополнить базу ям, сфотографировав ее и отправив на сайт.


Кроме общественников интерактивную карту дорог, требующих ремонта, в прошлом году создала мэрия Новосибирска. Красным цветом обозначены дороги, где еще только предстоят работы, синим — участки, которые ремонтируют сейчас, а зеленым — места, где уже все завершено.


Дорожная карта мэрии
Дорожная карта мэрии


Также до 28 апреля мэрия должна выбрать победителей аукциона на ремонт дорог города стоимостью более 150 млн руб.

Анна Наумцева
Скриншоты civilpatrol.info (1, 2), map.novo-sibirsk.ru (3)

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