Зоопарк повысил цены на билеты впервые за 3 года

Стоимость билетов изменяется из-за увеличения расходов на животных и строительства новых павильонов
Стоимость билетов изменяется из-за увеличения расходов на животных и строительства новых павильонов

Новосибирский зоопарк поднял стоимость входных билетов на 50 руб.


«Учитывая изменяющиеся социально-экономические условия страны, а также рост инфляции, постоянно усложняющиеся условия функционирования зоопарка — увеличение расходов на содержание животных, ввод в эксплуатацию новых павильонов, планирование строительства новых объектов, — с 17 апреля 2017 года изменяется стоимость входных билетов», — объяснили в зоопарке повышение цен.


Теперь входной билет для взрослого будет стоить 300 руб., детский для посетителей в возрасте от 7 до 16 лет и льготный (для студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий) — 150 руб. Раньше билеты стоили 250 и 100 руб. соответственно.


Стоимость абонемента на месяц также возрастет: взрослый обойдется в 1000 руб., льготный — в 500 руб. (раньше они стоили 800 и 300 руб. соответственно).


В зоопарке уточнили, что в последний раз цены на билеты повышали в 2014 году.


В последнее время администрация Новосибирского зоопарка активно начала заказывать ремонт вольеров, решила построить павильон для жирафов, зебр и антилоп, а также наполнить искусственным льдом вольеры белых медведей. Кроме того, в этом году в зоопарке родилось много малышей, некоторых из них можно увидеть в репортаже НГС.

Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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