Власти разрешили «Монстрации» пройти по Красному проспекту

Участники «Монстрации» в Новосибирске
Участники «Монстрации» в Новосибирске

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска предложил «Монстрации» присоединиться к общему первомайскому шествию.


Об этом говорится в скане официального ответа мэрии от 11 апреля, который организатор «Монстрации» Артём Лоскутов разместил в своем твиттере.


«Еще предстоит встретиться и обсудить. Но пока такой вариант устраивает», — прокомментировал Лоскутов.


В ответе за подписью начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой говорится, что «концепция "Монстрации" как передвижной выставки-прогулки горожан оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города». Совместное шествие 1 мая должно пойти по Красному проспекту от Дома офицеров Новосибирского гарнизона до Новосибирского театра оперы и балета.


В прошлом году «Монстрация» прошла от площади у театра «Глобус» до площади Пименова вслед за молодежной акцией «Всешествие», которую организовали городские власти. НГС.НОВОСТИ публиковали подробный фоторепортаж о прошлогодней «Монстрации».

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова

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