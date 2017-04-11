Власти разрешили «Монстрации» пройти по Красному проспекту

Участники «Монстрации» в Новосибирске

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска предложил «Монстрации» присоединиться к общему первомайскому шествию.







Об этом говорится в скане официального ответа мэрии от 11 апреля, который организатор «Монстрации» Артём Лоскутов разместил в своем твиттере.





«Еще предстоит встретиться и обсудить. Но пока такой вариант устраивает», — прокомментировал Лоскутов.







В ответе за подписью начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой говорится, что «концепция "Монстрации" как передвижной выставки-прогулки горожан оригинальна и может быть интересна для творческой молодежи города». Совместное шествие 1 мая должно пойти по Красному проспекту от Дома офицеров Новосибирского гарнизона до Новосибирского театра оперы и балета.







В прошлом году «Монстрация» прошла от площади у театра «Глобус» до площади Пименова вслед за молодежной акцией «Всешествие», которую организовали городские власти. НГС.НОВОСТИ публиковали подробный фоторепортаж о прошлогодней «Монстрации».