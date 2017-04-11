Новосибирские таксисты и гаишники устроили траурный флешмоб

Водители составили из машин слово «Питер»





Через 9 дней после трагедии в питерской подземке новосибирские водители вместе с инспекторами ГИБДД поддержали жителей Санкт-Петербурга.





Сегодня на парковке МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялся масштабный флешмоб «Питер, мы с тобой», который стал акцией памяти жертв террористической атаки в питерском метро.







Фото с высоты птичьего полета





На парковку перед Экспоцентром съехались около 30 автомобилей городских служб такси, а также несколько экипажей ГИБДД — из машин водители составили слово «Питер», а затем вышли на улицу и, встав в один ряд, прокричали: «Питер, мы с тобой!».







В масштабном флешмобе приняли участие инспекторы ГИБДД





Как рассказала председатель правления НООО «Форпост» Ирина Морозова, акция памяти жертв террористического акта в питерской подземке состоялась на 9-й день после трагедии. «Это такая [важная] дата для нас... Давайте еще раз вспомним, пособолезнуем и выразим свое участие вот таким образом. Я желаю, чтобы нас сплачивали не подобные случаи и чтобы мы всегда понимали свою роль и оставались людьми», — сказала Морозова.







Новосибирские таксисты





По ее словам, после трагедии в подземке жители Санкт-Петербурга продемонстрировали всем уникальный пример единения и настоящего патриотизма. «Когда это не придумано и не срепетировано, а когда люди могут вот так объединяться — в этом смысле петербуржцы подали нам прекрасный пример. Это город культуры, которая проявляется во всем, в том числе и в такой взаимопомощи», — сказала Морозова.







Участники флешмоба





Трагедия в питерском метро произошла 3 апреля: в результате взрыва в вагоне погибли 14 человек, еще около 50 человек получили травмы и были госпитализированы. После теракта в Новосибирске была усилена проверка на общественном транспорте, в том числе в метрополитене.

