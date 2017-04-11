В Новосибирской области объявили чрезвычайное положение

В Новосибирской области объявили режим ЧС
В Новосибирской области объявили режим ЧС

В Новосибирской области с 10 апреля объявлен режим ЧС из-за угрозы потопа — первая волна половодья ожидается уже через две недели.


«С учетом прогноза Западно-Сибирского УГМС при наихудшем сценарии развития обстановки в зоне возможного затопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы», — привели в пресс-службе правительства НСО слова начальника областного ГУ МЧС Виктора Орлова.


Правительство распорядилось выделить 26,5 млн руб. из резервного фонда для покупки оборудования и снаряжения для борьбы с паводком. 


По словам начальника ГУ МЧС Новосибирской области Виктора Орлова, прохождение паводка в регионе в 2017 году осложнит большое количество выпавшего зимой снега.


Ранее синоптики рассказывали, что первая волна весеннего половодья в Новосибирской области ожидается с конца апреля по конец мая, вторая волна — с конца мая по начало июня. 


Для контроля ситуации в Новосибирске разработали систему моделирования паводка «ГИСЧС.РФ». Ожидается, что она поможет снизить угрозу затопления частного сектора у Оби. Спасатели в марте показали губернатору оборудование, тяжелую и малую технику, которую в МЧС будут применять во время паводка.


Масштабные противопаводковые учения прошли в Новосибирской области еще 16 февраля. Тогда спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета.

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко

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