Этой ночью Новосибирск отметит День космонавтики запуском ракеты и игрой на ханге

В ночь с 11 на 12 апреля в городе пройдут два больших мероприятия, посвященных первому полету человека в космос, — на одно из них еще можно попасть.





Праздник в рамках международной акции «Юрьева ночь» организует новосибирский планетарий. «Это мероприятие для тех, кто когда-то мечтал о космосе», — поясняет методист Светлана Плеханова.





В прошлом году из планетария можно было отправить письма с почтовым штемпелем «55 лет первому полету человека в космос»







С 20:00 до 00:00 гости планетария будут слушать космическое звучание инструмента под названием ханг, смотреть музыкально-песочную сказку и фрагмент спектакля по произведениям Брэдбери, сдавать нормы ГТО и участвовать в других тематических мероприятиях.





Завершится праздник в полночь запуском водной ракеты, которую смастерили ученики секции по авиамоделированию планетария.







Год назад в акции «Юрьева ночь» приняли участие около 300 новосибирцев





Вход на «Юрьеву ночь» бесплатный, но регистрация была закрыта еще неделю назад, сообщили организаторы. «За два дня мы набрали два полных зала, — отметила Светлана Плеханова. — Ожидаем, что придет 340 человек».







Второе мероприятие под названием YURI’S NIGHT состоится в Академгородке в рамках фестиваля науки EUREKA!FEST. Желающих узнать больше о космосе ждут в 19:00 в заведении «Арт П.А.Б.» (ул. Терешковой, 12«а»).





В программе — премьера научного мультфильма «Элементы, звезды, планеты», выступление лингвиста Евгении Шафферт, которая посоветует лучшие детские книжки о космосе, и гендиректора компании Data East Вячеслава Ананьева — он расскажет о работе с космоснимками. Кроме того, можно будет увидеть свежие фотографии звездного неба, Луны и Солнца, послушать лекции «Гагарин как символ» и «Как начиналась любительская астрономия в Новосибирске», узнать о важнейших космических открытиях года.







Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Дмитрий Эпштейн расскажет о первом спутнике и его потомках







Завершат вечер музыкальные импровизации от пианиста Романа Столяра и показ голливудского фильма 1999 года «Октябрьское небо» (его сюжет основан на реальной истории сына шахтера, который под впечатлением от запуска советского спутника решил сам построить ракету).







Билеты на космическую ночь продают за 150 для взрослых и 50 руб. для студентов и школьников.







Отметить День космонавтики можно и походом в кино — в преддверии праздника на экраны вышел отечественный фильм «Время первых». Он основан на воспоминаниях Алексея Леонова, который в 1965 году первым в истории человечества вышел в открытый космос, — о съемках в интервью НГС на прошлой неделе рассказывал продюсер ленты Тимур Бекмамбетов.