Новосибирец поджег себя во время прыжка на лыжах и рассказал об ощущениях от трюка

Новосибирец поразил публику в Шерегеше, прыгнув в бассейн в полыхающем костюме ангела — он рассказал корреспонденту НГС о задумке и своих ощущениях во время прыжка.









26-летний Антон Редьков в будни работает в сфере продаж и называет свою жизнь «серой и особо ничем не примечательной». Зимой он катается на горных лыжах в Шерегеше, а летом сплавляется на байдарках по Катуни и Чуе на Горном Алтае.







Желание выступить с самым зрелищным прыжком на фестивале GrelkaFest у Антона появилось давно. Еще четыре года назад он сделал прыжок в костюме грелки, но тогда не произвел должного впечатления на жюри — занял только четвертое, не призовое место.







Возможность проявить себя представилась в этом году. Дело в том, что [дисциплина] «полурайд» (когда нужно прыгать в бассейн на лыжах или доске, разогнавшись с трамплина и исполнив какой-либо трюк в костюме. — О.В.) проходит не каждый год, поэтому пришлось подождать.







«В декабре я поехал в Шерегеш и увидел у одного парня крылья, которые он давал напрокат. Я у него купил идею за 100 руб. — взял пофотографироваться и потом решил сам сделать крылья. На подготовку ушло две недели. Сначала надо было каркас придумать, потом чем-нибудь пропитать ткань, сделать антивозгорающую пропитку для костюма, чтобы не получить травмы, — рассказывает Антон. —





В качестве ткани подошла "супертряпка" из "Леруа Мерлен" — вспыхнула она очень хорошо. Каркас был сделан из проволоки, форма придавалась как раз этой "супертряпкой", потом немного керосина — и все заполыхало».









По признанию Антона, мысли, что все пойдет не так, у него не было, — «потому что максимум через 15 секунд я окажусь в бассейне».





Желающих поджечь крылья ангела нашлось много. Один чирк зажигалкой снизу крыльев — и костюм вспыхнул. За загоревшимся лыжником наблюдали около 300 человек.







«Крылья сильно полыхали, все кричали, я подумал: "Надо разгоняться еще"» — делится собеседник.





В целом, по словам Антона, все прошло так, как он и задумывал, «только чуть омрачил длинный выкат — огонь должен был загореться над водой, а он вспыхнул раньше».





После того как Антон «приводнился» в бассейн, к нему подбежали спасатели. На снегоходе они спустили его вниз, где молодого человека осмотрели врачи.





«Ощущения были схожи с тем, как когда на солнце обгоришь, затем смазали кремом, и все прошло. Не могу сказать, что это было что-то большее. Пострадали руки, предплечья и кусочек попы», — поделился молодой человек.







Через 30–40 минут после осмотра новосибирец был уже вновь на горе и ждал награждения. В итоге жюри решило вручить Антону приз в номинации «Самый зрелищный прыжок».







Сумма приза была 20 тыс. руб. Антон признается, что стал участвовать в конкурсе не из-за денег: «Просто хотелось стать в этой номинации первым. А награда стала приятным бонусом». На выигранные деньги молодой человек планирует купить новые лыжи.





Фестиваль GrelkaFest традиционно проходит в Шерегеше в апреле. НГС.НОВОСТИ рассказывали, что 8 апреля в рамках фестиваля прошел традиционный спуск в карнавальных костюмах.

