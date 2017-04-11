Квартиры в доме на Мира затопило водой из канализации вперемешку с песком

Жительница дома № 46 на ул. Мира в Кировском районе Новосибирска пожаловалась на засорившуюся канализацию — из раковины и ванны в квартире вытекают канализационные стоки с песком и камнями.





Женщина считает, что канализация засорилась из-за проходивших на крыше работ

По словам Ирины Винокуровой, живущей на первом этаже 3-этажного дома, вечером 10 апреля она пришла с работы и обнаружила, что с потолка в квартире течет вода. Как оказалось, стоки из засорившейся канализации уже успели затопить квартиру соседей сверху. Кроме того, вода начала подниматься из канализационных отверстий в раковине и ванне.







Приехавшие на вызов специалисты аварийной службы ничего с засором сделать не смогли. Работы продолжились сегодня утром — специалисты пытаются прочистить канализацию.







Как отмечает женщина, из-за засорившейся канализации пострадали жильцы второго подъезда. Только она собрала в квартире 10 ведер воды с песком, камнями и кусочками кирпичей.







Ирина Винокурова отмечает: перед тем как канализация засорилась, работники ЖЭУ разбирали кирпичные воздухоотводы на крыше дома. Жильцы предполагают, что песок и частицы кирпичей попали в выходящий на крышу стояк, отчего канализация засорилась.







«Это произошло именно после того, как они начали там долбить. Это не просто засорилось, а именно потому что туда попала грязь после разборки воздухоотводов с крыши», — уверена Ирина Винокурова.







Как пояснил первый заместитель гендиректора УК «СПАС-Дом» (обслуживает дом № 46 на ул. Мира) Андрей Харланов, справиться с засором обычным способом у сантехников не получилось. Поэтому сегодня они разбирают короб, чтобы добраться до канализационного стояка, который проходит через 3 квартиры.







По словам Андрея Харланова, вчера днем специалисты ЖЭУ действительно работали на крыше — убирали рассыпавшуюся кирпичную кладку на вентиляционной шахте, которая разрушается из-за ветхости и перепадов температур.





Но связи между этой работой и вечерним засором канализации, скорее всего, нет, считает специалист.







«Я на 100 %, конечно, утверждать не могу, потому что человеческий фактор никто исключить не может. Но, в принципе, на крышу выходят два стояка — один обратный клапан имеет, туда попасть ничего не может, второй накрыт. В результате чего засор произошел, мы сможем увидеть только после того, когда разберут [канализационный стояк]. Но с точки зрения здравого смысла, чтобы сотрудник ЖЭУ сам ходил и кидал что-то в фановую трубу — это как бы не совсем нормально, я так полагаю», — отметил Андрей Харланов.







Также он добавил, что песок, который Ирина Винокурова увидела в стоках, мог попасть в канализацию в тот момент, когда жильцы мыли обувь или половую тряпку. Частицы песка можно найти в любой канализации, добавил специалист.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о потопе в доме на ул. Калинина — там пол залили талые воды. Житель дома винит в случившемся застройщика соседней высотки.