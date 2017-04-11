Виновник ДТП с разорванной на части «скорой помощью» получил 3,5 года колонии

Последствия аварии и остатки машины «скорой помощи»



Вступил в законную силу приговор виновнику аварии в Коченевском районе Новосибирской области, в которой погибли два человека.





Виновником аварии Коченевский районный суд признал водителя грузовика «Хово» Тогрула Панаха оглы Исмаилова. Его признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Суд приговорил его к 3,5 годам в колонии-поселении и взыскал в пользу потерпевших 2,6 млн руб.







«Вину Исмаилов признал в полном объеме, возместил часть ущерба потерпевшим. Дело рассмотрено в особом порядке, т.е. без вызова и допроса свидетелей», — рассказал гособвинитель Евгений Овчинников.







Страшная авария на трассе М51 под Новосибирском произошла днем 25 октября 2016 года. Машина «скорой помощи», которая везла беременную женщину в больницу, встала на трассе за стоящей на «аварийке» фурой. Следом ехал грузовик Howo, водитель которого на полном ходу врезался в заднюю часть «скорой». В машине погибли оба водителя, а беременная девушка и акушерка — пострадали.

