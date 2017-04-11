Четыре красавицы из Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Шерегеш»

Четыре красавицы из Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс Шерегеш» (фото)

Объявлены 10 финалисток конкурса «Мисс Шерегеш 2017» — за этот титул и поездку в Италию борются 4 девушки из Новосибирска.


Имена финалисток появились в группе фестиваля GRELKA FEST «ВКонтакте», в рамках которого проводится конкурс. В финал девушек отбирали организаторы фестиваля и представители модельного агентства TOP. 2 красавицы прошли сразу по итогам голосования в группе соцсети. В итоге жюри выбрало 10 девушек, 4 из них будут представлять Новосибирск.


Как рассказали в оргкомитете конкурса, кастинги проходили в Новосибирске, Омске, Кемерово и Томске. В Новосибирске на кастинг пришли 27 девушек в возрасте от 18 до 31 года из разных городов Сибири и Москвы. Их отбирали по фото в купальниках, дефиле, профилям «ВКонтакте» и Instagram и ответам на забавные вопросы вроде «Как затопить печь?» и «Что делать, если в лесу вы встретили медведя?».


Кристина Косинова
Кристина Косинова


Как рассказала НГС.НОВОСТИ во «ВКонтакте» 21-летняя студентка НГАУ Кристина Косинова, кастинг проходил в начале апреля: «Обстановка была дружеская, и поэтому не было волнений и переживаний. С кастинга все ушли в очень хорошем настроении. В подобных конкурсах я ранее не участвовала <…> Я вожу туры в Шерегеш каждые 2–3 недели на протяжении 2 лет. И уже не представляю свою жизнь без этого места и всей той атмосферы, что творится там. И, конечно же, как без новых знакомств и друзей. Именно они мне и сказали, что я обязана принять участие и выиграть в этом конкурсе! Эмоции переполняют до сих пор, и хочется уже быстрей уехать в Шерегеш и представить наш город».


Анастасия Жданова
Анастасия Жданова


Другая новосибирская конкурсантка, 19-летняя студентка Анастасия Жданова работает фотомоделью и учится на факультете государственного и муниципального управления СИУ РАНХиГС. Ранее она участвовала в подобных конкурсах, в частности, в прошлом году она стала «Мисс СИУ РАНХиГС». «Мне интересно участие в подобных конкурсах, оно дает возможность получить огромный заряд положительных эмоций, попробовать свои силы и завести новые знакомства. [На кастинге] было около 20 девушек, и все были невероятно стройные и красивые. Я, безусловно, волновалась, хотелось произвести хорошее впечатление на жюри! Больше всего боялась вопроса от Ивана (одного из членов жюри), он воображал вымышленные курьезные ситуации, и нужно было найти оригинальный выход», — пояснила Анастасия Жданова.



20-летняя Евгения Дергачёва тоже регулярно участвует в конкурсах красоты. Последним стал всероссийский конкурс красоты «Ты уникальная». «Решила участвовать, потому что Шерегеш — мой второй дом. В любом случае не пропустила бы "Грелку Фест", а тут еще и есть возможность выиграть и забрать титул. Заранее к кастингу я не готовилась и справилась неплохо. Не люблю заранее планировать и загадывать. Лучше, когда все спонтанно», — поделилась девушка. Евгения работает администратором в салоне красоты и учится на маркетолога в НГТУ.


Анна Денисова
Анна Денисова


Анна Денисова рассказала, что ей 20 лет, она учится на 1-м курсе СГУГиТ по специальности «Экология и природопользование». «Я очень разноплановая девушка, и моей отличительной чертой является смелость и уверенность в себе. В Новосибирске я проживаю буквально полгода (до этого — в Казахстане. — К.Ш.), и по приезде я сразу очертила себе цель: "Хочу попасть на GRELKA FEST". Я достойно себя показала на всех испытаниях проекта "Мистер и Мисс СГУГиТ", а также, так как на протяжении 15 лет я профессионально занималась танцами, на финале конкурса мне удалось привлечь внимание своим самостоятельно поставленным номером», — рассказала девушка и призналась, что раньше в конкурсах красоты никогда не участвовала. 


Также среди финалисток оказались красавицы из Омска, Томска, Кемерово и Кемеровской области. Им предстоит показать себя в дефиле в купальниках, конкурсе талантов и общем танцевальном номере. Организаторы отметили, что программа еще разрабатывается.


Финал «Мисс Шерегеш 2017» пройдет 22 апреля. Победительнице достанется главный приз — поездка в Италию, а также подарки от спонсоров.


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали, что девушки из Новосибирска участвуют в конкурсе журнала MAXIM — главным призом для них может стать появление на обложке сентябрьского номера журнала.

Кирилл Шматков
Коллаж НГС (1), фото предоставлено Кристиной Косиновой (2), vk.com/anastasiamr13 (3), instagram.com (4), предоставлено Анной Денисовой (5)

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