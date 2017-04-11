5-летний мальчик впал в кому и умер после уколов антибиотиков

Жительница Новосибирска пошла под суд по обвинению в смерти своего 5-летнего сына.





После домашних уколов мальчик впал в кому и умер, не приходя в сознание

Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района Новосибирска со ссылкой на версию следствия, в январе 2016 года Керимбуу Карбосова купила без рецепта в аптеке препараты для внутримышечных инъекций — цефазолин (антибиотик) и лидокаин (анестетик). С помощью этих препаратов женщина надеялась вылечить своего 5-летнего сына от ОРВИ.







Медицинского образования у женщины не было, но, несмотря на это, с 20 по 22 января она сделала своему сыну не меньше 5 уколов из смеси цефазолина и лидокаина. Из-за этих инъекций у мальчика произошел анафилактический шок, ребенок впал в кому, и его увезли в детскую больницу скорой помощи, отмечают в прокуратуре.







Как уточнили после публикации новости в СУ СКР по Новосибирской области, о том, что для лечения можно использовать смесь цефазолина и лидокаина, женщина узнала в 2014 году, когда фельдшер в Республике Кыргызстан лечила ее же ребенка от инфекционного заболевания. При этом мать не знала, как соблюсти безопасную дозировку и правильно сочетать препараты.





«Несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, 24 января 2016 года малолетний К. скончался, не приходя в сознание», — говорится в сообщении районной прокуратуры.







Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас его расследование завершено. Заместитель прокурора Октябрьского района Денис Городилов утвердил обвинительное заключение, и сегодня, 11 апреля, специалисты передали дело в районный суд.







Похожий случай произошел недавно в Омске. Местные СМИ заподозрили врача больницы в том, что он сделал 9-летней девочке укол лидокаина, из-за чего произошла аллергическая реакция — и ребенок впал в кому. В итоге следователи выяснили, что укол не причем — ребенка уже привезли в больницу в тяжелом состоянии, а кома была искусственной и контролируемой. У девочки была почечная недостаточность.







В начале 2017 года новосибирские следователи также возбудили уголовное дело о гибели 1,5-годовалого мальчика в ванне. По версии следствия, мать, купавшая двоих малышей, ненадолго оставила их без присмотра, в это время один из детей утонул.