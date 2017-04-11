Ночью над Новосибирском кружил неисправный «Боинг»

Ночью над Новосибирском кружил Boeing-757 авиакомпании AZUR air
Ночью над Новосибирском кружил Boeing-757 авиакомпании AZUR air

Ночью 11 апреля новосибирцы заметили кружащий над городом «Боинг» авиакомпании AZUR air.


«И снова над городом кружат самолеты. Boeing-757 вырабатывал топливо, кругов 15 сделал. Кружил часа 3», — написал в редакцию НГС житель Новосибирска и прислал скриншоты с сайта flightradar24.com.


Еще один горожанин, сообщивший о самолете в редакцию, заметил кружащий над Новосибирском «Боинг» авиакомпании AZUR air в 1:30.


Самолет, летевший из Новокузнецка в Камрань, был вынужден кружить над Новосибирском из-за технической неисправности
Самолет, летевший из Новокузнецка в Камрань, был вынужден кружить над Новосибирском из-за технической неисправности


В авиакомпании AZUR air рассказали, что над Новосибирском кружил борт, вылетевший из Новокузнецка в Камрань (Вьетнам). «По причине технической неисправности необходимо было вернуться, надо было выработать топливо, и самолет благополучно совершил посадку. Пассажирам был предоставлен резервный борт», — пояснила представитель AZUR air.


За последний месяц новосибирцы уже дважды замечают кружащий над городом самолет авиакомпании AZUR air. Тогда самолет, летевший из Новосибирска в Камрань, вынужден был вернуться из-за болезни пассажира.

Ксения Евдокимова
Фото azurair.com (1), скриншот flightradar24.com (2)

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