Ночью над Новосибирском кружил неисправный «Боинг»

Ночью над Новосибирском кружил Boeing-757 авиакомпании AZUR air



Ночью 11 апреля новосибирцы заметили кружащий над городом «Боинг» авиакомпании AZUR air.





«И снова над городом кружат самолеты. Boeing-757 вырабатывал топливо, кругов 15 сделал. Кружил часа 3», — написал в редакцию НГС житель Новосибирска и прислал скриншоты с сайта flightradar24.com.







Еще один горожанин, сообщивший о самолете в редакцию, заметил кружащий над Новосибирском «Боинг» авиакомпании AZUR air в 1:30.







Самолет, летевший из Новокузнецка в Камрань, был вынужден кружить над Новосибирском из-за технической неисправности





В авиакомпании AZUR air рассказали, что над Новосибирском кружил борт, вылетевший из Новокузнецка в Камрань (Вьетнам). «По причине технической неисправности необходимо было вернуться, надо было выработать топливо, и самолет благополучно совершил посадку. Пассажирам был предоставлен резервный борт», — пояснила представитель AZUR air.





За последний месяц новосибирцы уже дважды замечают кружащий над городом самолет авиакомпании AZUR air. Тогда самолет, летевший из Новосибирска в Камрань, вынужден был вернуться из-за болезни пассажира.