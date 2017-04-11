Новосибирец написал книгу о приключениях школьника и сумасбродного енота

Главные герои книги — новосибирский школьник Славка Калинин и чернильный енот из параллельной реальности



Писатель Андрей Фролов выпустил книгу «По следам корркобана» о приключениях новосибирского школьника и его друга енота из другой реальности.





«Книга написана в жанре подросткового фэнтези, не классического, а, скорее, городского, на стыке жанров: ее сказкой назвать нельзя, но и чистым фэнтези тоже. Ориентирована она на подростков с 12 лет. Один из главных героев — новосибирский школьник Славка Калинин, и его напарником становится чернильный енот из параллельной реальности. Он такой сумасбродный и свободолюбивый товарищ, они не совсем схожи по характеру, но им приходится дружить и преодолевать трудности на пути к цели — все герои и злодеи ищут некий таинственный корркобан», — рассказал НГС.НОВОСТИ Андрей Фролов.







Он пояснил, что в книге много ярких и захватывающих приключений, герои путешествуют не по нашей реальности, а в необычных мирах. «И само по себе путешествие было захватывающим, но не более, если бы по следам самих героев не шел главный гад, злодейское существо. Он охотится за героями, буквально наступает им на пятки, и это добавляет напряжения, интриги и мрачных приключений», — добавил писатель.







Книгу Фролова пару недель назад выпустило московское издательство «Аквилегия-М» тиражом 2 тыс. штук. Книга уже появилась в московских магазинах, а также в интернет-магазине «Лабиринт» (488 руб.).







«По следам корркобана» — не первая вышедшая книга Фролова в жанре подростковой фантастики, до этого «Эксмо» издало 4 романа фантастической серии «Город Лифтов». Однако новая книга не имеет отношения к этой серии. «В общем-то история Славки Калинина и его чернильного напарника целостная и законченная», — отметил Андрей Фролов.







Писатель поделился с НГС.НОВОСТИ интересным отрывком из своей книги:





«Обсидиановые иглы горного хребта одна за другой вырастали прямо перед мордочкой Ромпиро, хотели дотянуться и больно ужалить. Тянулись со всех сторон, целили в глаза и грудь. Но скорость летуна была слишком высокой, и оставленные в дураках плотоядные наросты обиженно усыхали за его спиной.







Полет был рисковым… Да что там?! Он был безумным, и любой из сородичей, узнав про выходку неразумного айки, при первой же возможности наверняка бы вздул смельчака. Ну или хотя бы обругал.







Выписывая причудливые пируэты, Ромпиро скользил над самой макушкой хищного горного кряжа. Верхние наросты он предусмотрительно втянул в мягкий яйцевидный корпус, а голову пригнул так низко, что бусины усов — похожих на капельки желе, нанизанные на невидимую леску, — стелились по щекам и груди. За спиной безумца, словно реактивный след, длинным шлейфом висел мелодичный перезвон, дразнящий медлительные черные шипы.





Он кружился, летал, даже что-то напевал и был вполне себе счастлив».





В прошлом году Андрей Фролов выиграл российский конкурс киберпанк-рассказов «Взломанное будущее-2016», написав историю о взломанной женихом невесте. Сборник из 23 историй, занимавших призовые места на конкурсе киберпанк-рассказов на конференции Positive Hack Days, в конце марта выпустило издательство «Снежный ком».

