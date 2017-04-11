Из «Ауры» эвакуировали сотню человек

Людей вывели на улицу

Из ТРЦ «Аура» сегодня утром вывели около 100 человек — вход в торговый центр заблокировали, а на улице находятся несколько охранников .







Фотографии, на которых видно, что из «Ауры» вывели людей, прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница. «По громкой связи передают, что нужно покинуть помещение по техническим причинам», — рассказала она.





В торгово-развлекательном центре пояснили, что сегодня здесь с 9:00 до 10:00 проходят пожарные учения. В связи с этим из здания вывели покупателей и сотрудников.





«Будут отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это делается, чтобы повысить осведомленность персонала и гостей торгового центра о правилах эвакуации при пожаре в условиях, максимально приближенных к реальности», — сообщили в пресс-службе «Ауры», отметив, что учения проводятся по инициативе руководства ТРЦ.





За последние дни новосибирцам все чаще приходится слышать об эвакуации из крупных магазинов и торговых центров. Так, вчера в десятом часу вечера вывели из торгового зала посетителей гипермаркета «Ашан» в новосибирском СТЦ «Мега». А в пятницу, 7 апреля, полиция оцепила парковку возле супермаркета «Мегас» на ул. Ипподромской.