Из «Ауры» эвакуировали сотню человек

Людей вывели на улицу 
Людей вывели на улицу 

Из ТРЦ «Аура» сегодня утром вывели около 100 человек — вход в торговый центр заблокировали, а на улице находятся несколько охранников .


Фотографии, на которых видно, что из «Ауры» вывели людей, прислала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница. «По громкой связи передают, что нужно покинуть помещение по техническим причинам», — рассказала она.


В торгово-развлекательном центре пояснили, что сегодня здесь с 9:00 до 10:00 проходят пожарные учения. В связи с этим из здания вывели покупателей и сотрудников. 


«Будут отработаны правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это делается, чтобы повысить осведомленность персонала и гостей торгового центра о правилах эвакуации при пожаре в условиях, максимально приближенных к реальности», — сообщили в пресс-службе «Ауры», отметив, что учения проводятся по инициативе руководства ТРЦ. 


За последние дни новосибирцам все чаще приходится слышать об эвакуации из крупных магазинов и торговых центров. Так, вчера в десятом часу вечера вывели из торгового зала посетителей гипермаркета «Ашан» в новосибирском СТЦ «Мега». А в пятницу, 7 апреля, полиция оцепила парковку возле супермаркета «Мегас» на ул. Ипподромской.

Ольга Власова 
Фото читательницы 

Прочтений: 1368
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено