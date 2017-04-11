Виновница ДТП отказалась заплатить пострадавшей пенсионерке и ее внуку

Приставы: нарушительница принципиально решила не оплачивать долг, так как виновной себя не признавала



Судебные приставы заставили женщину, сбившую на машине бабушку и внука, заплатить пострадавшим компенсацию 126 тыс. руб.





44-летняя жительница Новосибирской области нарушила правила дорожного движения и сбила переходивших дорогу пенсионерку и ее внука — пострадавшие получили многочисленные травмы. «После вступления в законную силу решения суда нарушительница принципиально решила не оплачивать долг, так как виновной себя не признавала», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.







Приставы обнаружили, что женщина нигде не работает, не живет по адресу регистрации, а скрывается у своей матери, и имущества, которое можно взыскать, у женщины нет. Однако приставы установили, что на супруга неплательщицы зарегистрированы машины Ford Explorer и Infiniti FX35.







Приставы обратились в суд с иском о выделении доли, принадлежащей должнице, из совместно нажитого имущества, после чего судебный пристав-исполнитель запретил регистрационные действия с машинами.







После этого должница пришла к приставам и заявила, что Ford Explorer был якобы продан ее супругом еще до запрета регистрационных действий и теперь все штрафы нового владельца присваиваются ее мужу.







«После волны негодования, осознав, что избежать взыскания не получится, должница на следующий день погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», — отметили в пресс-службе.







Судебные приставы часто накладывают регистрационные запреты на машины должников. Например, недавно благодаря этой мере предприниматель из Новосибирской области за раз погасил сотню штрафов ГИБДД.

