Виновница ДТП отказалась заплатить пострадавшей пенсионерке и ее внуку
Судебные приставы заставили женщину, сбившую на машине бабушку и внука, заплатить пострадавшим компенсацию 126 тыс. руб.
44-летняя жительница Новосибирской области нарушила правила дорожного движения и сбила переходивших дорогу пенсионерку и ее внука — пострадавшие получили многочисленные травмы. «После вступления в законную силу решения суда нарушительница принципиально решила не оплачивать долг, так как виновной себя не признавала», — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Приставы обнаружили, что женщина нигде не работает, не живет по адресу регистрации, а скрывается у своей матери, и имущества, которое можно взыскать, у женщины нет. Однако приставы установили, что на супруга неплательщицы зарегистрированы машины Ford Explorer и Infiniti FX35.
Приставы обратились в суд с иском о выделении доли, принадлежащей должнице, из совместно нажитого имущества, после чего судебный пристав-исполнитель запретил регистрационные действия с машинами.
После этого должница пришла к приставам и заявила, что Ford Explorer был якобы продан ее супругом еще до запрета регистрационных действий и теперь все штрафы нового владельца присваиваются ее мужу.
«После волны негодования, осознав, что избежать взыскания не получится, должница на следующий день погасила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», — отметили в пресс-службе.
Судебные приставы часто накладывают регистрационные запреты на машины должников. Например, недавно благодаря этой мере предприниматель из Новосибирской области за раз погасил сотню штрафов ГИБДД.
Ксения Евдокимова
Фото Игоря Зарембо, РИА Новости