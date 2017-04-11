Двое мужчин застряли в кабине на 25-метровой высоте

Крановщик не мог сам выбраться из кабины на 25-метровой высоте
Крановщик не мог сам выбраться из кабины на 25-метровой высоте

Вечером 10 апреля спасатели АСС НСО сняли двоих мужчин с 25-метрового строительного крана.


«10 апреля в 20:59 на пульт оперативного дежурного АСС НСО поступила заявка о том, что в городе Обь, в районе городка Геологов, на территории стройки в кабине башенного крана на высоте 25 метров не выходит на связь крановщик. Дверь в кабину не открывает и не выходит на связь», — сообщается в группе аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».


В 21:26 на место происшествия приехала дежурная смена спасателей, а также врачи «скорой помощи» и полицейские. Спасатели поднялись к кабине башенного крана, открыли дверь и обнаружили там двоих человек.


«Оба живы, но самостоятельно спуститься не могли. [Мужчины] сняты спасателями с крана при помощи альпснаряжения и переданы врачам скорой медицинской помощи», — рассказали в АСС НСО.


Дополнение: в аварийно-спасательной службе во время беседы в соцсети уточнили, что в кабине оказались заперты крановщик и его друг, спасатели достали их оттуда без сознания. При этом в пресс-службе полиции рассказали, что мужчины «просто уснули» и с ними все хорошо.


Спасателям Новосибирска и области нередко приходится спускать с высоты взрослых и детей. Например, спасателям МАСС приходилось снимать девочек-подростков, висевших на руках на 30-метровой высоте.

Ксения Евдокимова
Фото аварийно-спасательной службы НСО

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