В Новосибирске подорожали красная икра и валидол

В январе-марте 2017 года инфляция в Новосибирской области достигла 1,4 %.


Красная икра с начала года подорожала почти на 8 %
Красная икра с начала года подорожала почти на 8 %

Продукты выросли в цене на 2,4 %, непродовольственные товары — на 0,6 %, платные услуги — на 1,3 %.


«Особенно заметно подорожали помидоры (на 26,2 %), картофель (на 23,9 %) и свекла (на 22,3 %). Увеличились цены на соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 9,6 %), натуральные консервированные овощи (на 8,7 %), разделанную охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород (на 8,5 %), икру лососевую (на 7,7 %), сливочное масло (на 7,4 %), водку (на 7,2 %), игристое вино (на 6,8 %)», — сообщили в Новосибирстате.


Также статистики отмечают повышение цен на отечественное пиво, шоколад, глазированные сырки и соль (5–6 %). При этом подешевели сахар (на 12 %), сухие супы в пакетах (на 10,2 %), гречневая крупа (на 8,7 %). Кроме того, упали цены на апельсины (на 7,4 %), горох (на 4,5 %), чеснок (на 4,1 %) и сухофрукты (на 3,6 %).


Среди непродовольственных товаров с начала года сильнее всего подорожал валидол (на 11,7%). Также выросли цены на живые цветы (на 5,7 %), газеты (на 5,6 %), кроссовки для взрослых (на 5,5 %), кожаные куртки (на 4,5 %). Вместе с тем стали дешевле смартфоны (на 5,9 %), миксеры, блендеры, фотоаппараты, микроволновки, потолочные светильники и электротриммеры (на 4–5 %).


Из платных услуг особенно заметно подорожали авиабилеты с местами в эконом-классе (+17,2 %). Выросла стоимость билетов на выставки и в музеи (на 16,7 %). Подорожали мобильный интернет (на 6,9 %), съемные зубные протезы (на 13,7 %) и коронки (10,2 %). Также выросли в цене услуги юристов: для тех, кто собирается разводиться с супругом, подготовка искового заявления в суд стала обходиться на 10,7 % дороже. Взносы на капитальный ремонт увеличились на 5,7 %. 


При этом дешевле стало стоить удостоверение завещания у нотариуса (–14,2 %). Также подешевели билеты на поезда дальнего следования (на 6,6 %) и курсы по вождению авто (на 4,6 %).


Напомним, в 2016 году инфляция в Новосибирской области перевалила за 4 %, сильно подорожали услуги нотариусов, чеснок и сигареты.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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