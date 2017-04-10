Посетителей «Ашана» эвакуировали из-за подозрительной коробки

Вечером 10 апреля посетителей гипермаркета «Ашан» в новосибирском СТЦ «Мега» эвакуировали из торгового зала.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

Как передает корреспондент НГС.НОВОСТИ, находящийся на месте происшествия, в десятом часу вечера в «Ашан» приехали полицейские в шлемах. Они эвакуировали из гипермаркета около 50 посетителей, натянули ленты по периметру магазина, а после закрыли вход металлическими воротами. Посетителей предупреждают, что «Ашан» не работает.


Охранник сообщил корреспонденту НГС, что в гипермаркете проводится операция «Антитеррор» - очевидцы заметили стоящую перед кассами подозрительную коробку.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.


Напомним, в конце прошлой недели по городу прокатилась волна сообщений о бесхозных сумках и коробках, которые очевидцы приняли за взрывные устройства. Новосибирцы стали более бдительными на фоне сообщений о взрывах в Санкт-Петербурге.

Ольга Хмелевская
Фото Кирилла Шматкова

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