Посетителей «Ашана» эвакуировали из-за подозрительной коробки

Вечером 10 апреля посетителей гипермаркета «Ашан» в новосибирском СТЦ «Мега» эвакуировали из торгового зала.





Фото с места происшествия

Как передает корреспондент НГС.НОВОСТИ, находящийся на месте происшествия, в десятом часу вечера в «Ашан» приехали полицейские в шлемах. Они эвакуировали из гипермаркета около 50 посетителей, натянули ленты по периметру магазина, а после закрыли вход металлическими воротами. Посетителей предупреждают, что «Ашан» не работает.







Охранник сообщил корреспонденту НГС, что в гипермаркете проводится операция «Антитеррор» - очевидцы заметили стоящую перед кассами подозрительную коробку.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.





Напомним, в конце прошлой недели по городу прокатилась волна сообщений о бесхозных сумках и коробках, которые очевидцы приняли за взрывные устройства. Новосибирцы стали более бдительными на фоне сообщений о взрывах в Санкт-Петербурге.