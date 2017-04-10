Новосибирцы ринулись отмечать майские праздники в Грузию и Сочи

Жители Новосибирска стали меньше путешествовать в майские праздники.







Среди заграничных направлений новосибирцы чаще всего предпочитают Таиланд

К такому выводу пришли специалисты международного туристического метапоиска momondo. Они проанализировали спрос на поездки с 29 апреля по 10 мая 2017 года и сравнили его с данными за такой же период прошлого года.







«Спрос на путешествия среди новосибирцев снизился на 25 %. <…> В соотношении запросов с небольшой разницей выигрывают российские направления: 51 % новосибирцев планируют путешествия по просторам Родины, а 49 % отправятся за границу», - отмечают авторы исследования.







Самыми популярными городами у новосибирцев, собирающихся путешествовать на майские праздники, оказались Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Краснодар.







У туристов, которые запланировали отдохнуть в других странах, наибольшим спросом пользуется Таиланд. Хотя он и сохранил лидирующие позиции, но все же потерял в популярности 42 % по сравнению с 2016 годом. Также в список самых востребованных у новосибирцев заграничных направлений вошли Чехия (-54 % туристов), Турция (-19 %) и Грузия, спрос на которую по сравнению с прошлым годом не изменился.







«В целом по стране мы наблюдаем повышенный интерес к европейским направлениям, связанный в первую очередь с укреплением курса рубля. При этом спрос растет еще с начала этого года», – комментирует ситуацию представитель momondo Ирина Рябовол.





По ее словам, азиатские направления также все еще остаются популярными, но они востребованнее зимой, когда погода в этих странах более благоприятна для отдыха.







О том, сколько стоит слетать за границу на майские праздники, НГС.НОВОСТИ рассказывали на прошлой неделе.