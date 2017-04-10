Новосибирцы ринулись отмечать майские праздники в Грузию и Сочи

Жители Новосибирска стали меньше путешествовать в майские праздники. 


Среди заграничных направлений новосибирцы чаще всего предпочитают Таиланд
Среди заграничных направлений новосибирцы чаще всего предпочитают Таиланд

К такому выводу пришли специалисты международного туристического метапоиска momondo. Они проанализировали спрос на поездки с 29 апреля по 10 мая 2017 года и сравнили его с данными за такой же период прошлого года.


«Спрос на путешествия среди новосибирцев снизился на 25 %. <…> В соотношении запросов с небольшой разницей выигрывают российские направления: 51 % новосибирцев планируют путешествия по просторам Родины, а 49 % отправятся за границу», - отмечают авторы исследования.


Самыми популярными городами у новосибирцев, собирающихся путешествовать на майские праздники, оказались Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Краснодар.


У туристов, которые запланировали отдохнуть в других странах, наибольшим спросом пользуется Таиланд. Хотя он и сохранил лидирующие позиции, но все же потерял в популярности 42 % по сравнению с 2016 годом. Также в список самых востребованных у новосибирцев заграничных направлений вошли Чехия (-54 % туристов), Турция (-19 %) и Грузия, спрос на которую по сравнению с прошлым годом не изменился.


«В целом по стране мы наблюдаем повышенный интерес к европейским направлениям, связанный в первую очередь с укреплением курса рубля. При этом спрос растет еще с начала этого года», – комментирует ситуацию представитель momondo Ирина Рябовол.


По ее словам, азиатские направления также все еще остаются популярными, но они востребованнее зимой, когда погода в этих странах более благоприятна для отдыха.


О том, сколько стоит слетать за границу на майские праздники, НГС.НОВОСТИ рассказывали на прошлой неделе.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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