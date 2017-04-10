Банк с филиалом в Новосибирске перестал принимать вклады

Московский банк «Образование» с представительством в Новосибирске приостановил работу по вкладам.







На то, чтобы снять деньги со счетов, у клиентов банка уходит 5–6 дней



«Открыть счет в банке на данный момент не представляется возможным», — передает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника новосибирского подразделения банка «Образование».







Эти ограничения коснулись всей банковской сети. Как долго они будут действовать, в банке не уточнили.







Источник в банковских кругах сообщил информагентству, что работники банка также наложили ограничения на расходные операции. На то, чтобы снять деньги со счетов, у клиентов уходит 5–6 дней.







Как сообщается на сайте банка «Образование», в Новосибирске представительство этого банка работает по адресу: ул. Фрунзе, 86.





Сложная ситуация в банковском секторе нередко затрагивает интересы новосибирцев. Например, в прошлом месяце Центробанк РФ отозвал лицензию у казанского Татфондбанка с 2 филиалами в Новосибирске. А полгода назад лицензии лишился АйМаниБанк.