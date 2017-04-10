Банк с филиалом в Новосибирске перестал принимать вклады
Московский банк «Образование» с представительством в Новосибирске приостановил работу по вкладам.
«Открыть счет в банке на данный момент не представляется возможным», — передает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника новосибирского подразделения банка «Образование».
Эти ограничения коснулись всей банковской сети. Как долго они будут действовать, в банке не уточнили.
Источник в банковских кругах сообщил информагентству, что работники банка также наложили ограничения на расходные операции. На то, чтобы снять деньги со счетов, у клиентов уходит 5–6 дней.
Как сообщается на сайте банка «Образование», в Новосибирске представительство этого банка работает по адресу: ул. Фрунзе, 86.
Сложная ситуация в банковском секторе нередко затрагивает интересы новосибирцев. Например, в прошлом месяце Центробанк РФ отозвал лицензию у казанского Татфондбанка с 2 филиалами в Новосибирске. А полгода назад лицензии лишился АйМаниБанк.
Ольга Хмелевская
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