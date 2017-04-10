Стало известно имя нового главного тренера ХК «Сибирь»

Генеральный менеджер новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский объявил имя нового главного тренера команды.







Павел Зубов справа

Как сообщил руководитель команды на встрече с болельщиками, которая сейчас проходит в ЛДС «Сибирь», новым главным тренером стал 44-летний Павел Зубов. Однако пока с приставкой «и.о» (исполняющий обязанности).







Павел Зубов начал тренерскую карьеру в 2008 году в роли тренера ХК «Металлург» (Жлобин, Беларусь), в 2013–2014 годах был главным тренером белорусской команды. С ноября 2014 года работал помощником главного тренера Андрея Скабелки в ХК «Сибирь» — отвечал за работу с защитниками.





Также Фастовский объявил, что команду покинут ее лидеры Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Константин Окулов.





Хоккейный клуб «Сибирь» остался без главного тренера в феврале 2017 года. Андрей Скабелка, занимавший этот пост на протяжении трех лет, покинул команду по своей инициативе из-за неудачного выступления в сезоне.