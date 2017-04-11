В Новосибирске распродают бары

В качестве иллюстрации к одному из объявлений использованы фото интерьера бара «Грелка»



В начале апреля на сайте НГС появились сразу 2 объявления о продаже баров в Новосибирске — одно из действующих заведений владельцы готовы обменять на авто или недвижимость.







На ул. Советской за 4,9 млн руб. выставили на продажу гриль-бар. Точный адрес заведения не указан, в качестве ориентира отмечена Вокзальная магистраль, а в сопутствующих иллюстрациях использованы фотографии интерьера бара «Грелка» на ул. Советская, 18.







Площадь бара — 200 кв. м, он полностью оснащен профессиональным оборудованием, есть алкогольная лицензия. В объявлении указано, что заведение успешно работает более 3 лет, за годы работы сформировалась команда персонала из 14 человек. Объем чистой прибыли, согласно описанию, составляет 300–400 тыс. руб., средний чек — 800–1000 руб. «Заведение очень атмосферное и уютное, имеет свой уникальный стиль, красивый интерьер, — отмечается в объявлении. — Очень хорошая репутация, в том числе много положительных отзывов, реклама в интернете и т.д.». В качестве причины продажи указано расширение основного бизнеса.







По информации одного из участников рынка, на продажу выставлен действительно популярный в городе бар «Грелка». Обратившемуся 10 апреля по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту НГС.НОВОСТИ эту информацию не подтвердили, отметив, что «это взятые фотографии бара "Грелка"» и добавив, что бар уже фактически продан. Между тем утром 11 апреля оно еще было опубликовано.







По оценке управляющего партнера ГК «Конквест» Олега Ионко, на открытие бара подобного уровня площадью 200 кв. м необходимо порядка 10 млн руб. Цену в 4,9 млн руб. за подобный бизнес он счел вполне рыночной. «Если это действующий бизнес со всеми пирогами — это нормально», — комментирует эксперт.







На ул. Восход на продажу выставили бар «Веселый поросенок»





В тот же день на продажу за 2,1 млн руб. выставили и расположенный на ул. Восход, 32 бар чешской и немецкой кухни «Веселый поросенок», тоже работающий уже 3 года. Он занимает 100 кв. м, товарно-материальную ценность бара владельцы оценили в 2 млн руб. У него тоже есть алкогольная лицензия и все необходимое оборудование, весь интерьер останется новому владельцу бизнеса. Оборот заведения — 600–700 тыс. руб., чистая прибыль — 200 тыс. руб.







В объявлении также указано, что владельцы готовы к торгу и продаже бизнеса по долям и рассматривают обмен бара на квартиру или автомобиль. В качестве причины продажи в объявлении указан переезд владельцев. В дополнительных комментариях по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту НГС.НОВОСТИ отказали.







Месяц назад в Новосибирске выставили на продажу кофейню сети Traveler's Coffee — действующий бизнес оценили в 9 млн руб.