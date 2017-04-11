В Новосибирске распродают бары

В качестве иллюстрации к одному из объявлений использованы фото интерьера бара «Грелка»
В качестве иллюстрации к одному из объявлений использованы фото интерьера бара «Грелка»

В начале апреля на сайте НГС появились сразу 2 объявления о продаже баров в Новосибирске — одно из действующих заведений владельцы готовы обменять на авто или недвижимость.


На ул. Советской за 4,9 млн руб. выставили на продажу гриль-бар. Точный адрес заведения не указан, в качестве ориентира отмечена Вокзальная магистраль, а в сопутствующих иллюстрациях использованы фотографии интерьера бара «Грелка» на ул. Советская, 18.


Площадь бара — 200 кв. м, он полностью оснащен профессиональным оборудованием, есть алкогольная лицензия. В объявлении указано, что заведение успешно работает более 3 лет, за годы работы сформировалась команда персонала из 14 человек. Объем чистой прибыли, согласно описанию, составляет 300–400 тыс. руб., средний чек — 800–1000 руб. «Заведение очень атмосферное и уютное, имеет свой уникальный стиль, красивый интерьер, — отмечается в объявлении. — Очень хорошая репутация, в том числе много положительных отзывов, реклама в интернете и т.д.». В качестве причины продажи указано расширение основного бизнеса.


По информации одного из участников рынка, на продажу выставлен действительно популярный в городе бар «Грелка». Обратившемуся 10 апреля по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту НГС.НОВОСТИ эту информацию не подтвердили, отметив, что «это взятые фотографии бара "Грелка"» и добавив, что бар уже фактически продан. Между тем утром 11 апреля оно еще было опубликовано.


По оценке управляющего партнера ГК «Конквест» Олега Ионко, на открытие бара подобного уровня площадью 200 кв. м необходимо порядка 10 млн руб. Цену в 4,9 млн руб. за подобный бизнес он счел вполне рыночной. «Если это действующий бизнес со всеми пирогами — это нормально», — комментирует эксперт.


На ул. Восход на продажу выставили бар «Веселый поросенок»
На ул. Восход на продажу выставили бар «Веселый поросенок»


В тот же день на продажу за 2,1 млн руб. выставили и расположенный на ул. Восход, 32 бар чешской и немецкой кухни «Веселый поросенок», тоже работающий уже 3 года. Он занимает 100 кв. м, товарно-материальную ценность бара владельцы оценили в 2 млн руб. У него тоже есть алкогольная лицензия и все необходимое оборудование, весь интерьер останется новому владельцу бизнеса. Оборот заведения — 600–700 тыс. руб., чистая прибыль — 200 тыс. руб.


В объявлении также указано, что владельцы готовы к торгу и продаже бизнеса по долям и рассматривают обмен бара на квартиру или автомобиль. В качестве причины продажи в объявлении указан переезд владельцев. В дополнительных комментариях по указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту НГС.НОВОСТИ отказали.


Месяц назад в Новосибирске выставили на продажу кофейню сети Traveler's Coffee — действующий бизнес оценили в 9 млн руб.

Лиза Пичугина
Фото с сайта kn.ngs.ru

Прочтений: 801
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено