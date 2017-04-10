Появились кадры с места падения летевшего в Новосибирск вертолета

Следователи обнародовали фотографии с места падения вертолета Robinson, летевшего из Сургута в Новосибирск.


Фото с места падения вертолета
Фото с места падения вертолета


В воскресенье, 9 апреля, частный вертолет Robinson R44, летевший из Сургута в Новосибирск, перестал выходить на связь с диспетчером. Узнать о его судьбе экстренным службам удалось спустя 2 часа.


«Вертолет был обнаружен на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в труднодоступной лесистой местности, примерно в 90 км от города Нижневартовска, где он совершил вынужденную посадку», — сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.


В ведомстве уточнили, что командир воздушного судна и пассажир остались живы, на здоровье не жаловались и от медицинской помощи отказались. Сам вертолет получил повреждения.


Также сегодня следователи показали снимки с места падения вертолета. На фотографиях, сделанных с высоты птичьего полета, видно, что вертолет лежит на боку. Пилоту удалось приземлиться на просеку, в нескольких десятках метров от деревьев. Если бы вертолет занесло на них, последствия могли бы быть куда более тяжелыми.


О том, зачем пилот и его пассажир летели в Новосибирск, следователи пока не знают.


Напомним, именно такой вертолет — Robinson R44 — собирается взять в аренду для своих нужд «Первая Энергосервисная компания» («дочка» АО «СИБЭКО»). Ранее в «СИБЭКО» объяснили, зачем энергетикам такая машина.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Уральским следственным управлением на транспорте СКР

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