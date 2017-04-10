На берегу Оби достроили новую 26-этажную «свечку»

Компания «АКВА СИТИ» получила разрешение на ввод третьего дома комплекса «Ясный берег» у Димитровского моста.







Как рассказали в компании, разрешение на строительство «свечки» на ул. Чулымская 1-я, 26 к3 (стр.) застройщик получил 31 марта. По проектной декларации, в 26-этажном доме общей площадью 20,4 тыс. кв. м предусмотрено 304 квартиры и 2 офисных помещения.







Вид на третий дом комплекса «Ясный берег»





По данным застройщика, в продаже остается менее 20 % квартир. Дешевле всего обойдется студия площадью 26,6 кв. м на 11-м этаже с видом на реку — за нее просят 1,9 млн руб. Дороже всего, за 4,9 млн руб., продают квартиру свободной планировки площадью 81,66 кв. м на 26-м этаже с гардеробной и двумя лоджиями.







По проектной документации в границах участка дома запроектировано более 200 парковочных мест: часть из них сегодня расположена на очередном этапе двухуровневого бесплатного открытого паркинга, а часть — на временной автостоянке. Впоследствии на территории первых домов планируется возвести 5-уровневый крытый паркинг с встроенной автомойкой, места в котором будут продаваться.







Предыдущий дом в комплексе «Ясный берег» сдали в конце прошлого года: в отличие от нового дома, в котором все этажи жилые, часть помещений в нем отведена для полностью оборудованного частного детского сада. По информации «АКВА СИТИ», в ближайшее время должен пройти тендер по определению оператора, и летом детский сад планируют открыть.







В начале этого года компания «АКВА СИТИ» вошла в число застройщиков, с которыми мэрия подписала договор на резервирование участков под строительство школ и детских садов в микрорайонах «Ясный берег» и «Лесоперевалка».





Помимо застройщика «Ясного берега», договор подписали также компании «СДС-Строй» и «ГаммаСтрой».