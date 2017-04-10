Новосибирский аналог Papa John's открыл пиццерию со «стрижами»


Новосибирский аналог Papa John's открыл пиццерию со «стрижами» (фото)


Новосибирская служба доставки готовой еды «Пицца Синица» открыла первое стационарное заведение.


Пиццерия разместилась на первом этаже жилого дома на ул. Кошурникова, 213. До этого момента «Пицца Синица» работала исключительно как служба доставки. По данным 2ГИС, у компании три филиала в разных частях города.


Новосибирский аналог Papa John's открыл пиццерию со «стрижами» (фото)


Заведение «Пицца Cиница» рассчитано примерно на 80 посадочных мест, часть которых расположены на покрытом подушками подоконнике, часть — у стойки обслуживания. В зале есть детский уголок с игрушками и большой доской для рисования.


Новосибирский аналог Papa John's открыл пиццерию со «стрижами» (фото)


Пиццу в заведении делают на специальном автомате — круг с начинками размещается на конвейерной ленте, на которой он взъезжает в печь и покидает ее после того, как пройдет определенное время. Пиццерия работает по принципу самообслуживания — после того как заказ будет выполнен (это занимает порядка 10–15 минут), его придется самостоятельно забрать у стойки.


Новосибирский аналог Papa John's открыл пиццерию со «стрижами» (фото)


В меню «Синицы» больше 20 видов пиццы (в том числе шесть вегетарианских), а также «стрижи» (мясо и овощи с соусом, завернутые в лепешку):

Цена не зависит от вида пиццы и определяется только размером. Самые маленькие (25 см в диаметре) стоят 325 руб., а самые большие (35 см) — 580 руб. Пицца продается только целиком, предложения по сегментам нет.


Из напитков заведение предлагает только морсы и холодный чай собственного производства, а также напитки компании «Кока-Кола» (от 60 руб.). Кофе и пива в пиццерии не подают.


Новосибирский аналог Papa John's открыл пиццерию со «стрижами» (фото)


Пицца — одно из самых популярных блюд в Новосибирске. По данным 2ГИС, его можно заказать в 232 заведениях. Самая крупная сеть пиццерий в городе — это новосибирская New York Pizza (19 точек). Из международных брендов в этой нише в городе работает Papa John's (7 точек). 


Интересно, что в «Пицца Синица» используются коробки такой же формы, как в Papa John's, с пиццей подается соус, а сама пицца имеет характерную для американской сети толстую кромку. Из последних открытых заведений с пиццей можно вспомнить сеть «Пельмениssimo», третье заведение которой появилось на минувших выходных на Красном проспекте.

Стас Соколов
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