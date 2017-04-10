В зоне риска из-за пожаров оказалось 100 сел и нефтебаза

Из-за лесных пожаров могут пострадать 105 сел, поселков и деревень области



Власти составили перечень населенных пунктов Новосибирской области, которые могут оказаться в опасности из-за лесных пожаров.





В список, опубликованный на сайте правительства НСО 10 апреля, попали 105 населенных пунктов. Подвержены угрозе лесных пожаров оказались деревни, села и поселки в 12 районах: Искитимском, Новосибирском, Колыванском, Кыштовском, Маслянинском, Мошковском, Ордынском, Сузунском, Северном, Тогучинском, Убинском и Черепановском районах. В перечне также находятся города Искитим и Тогучин.







Кроме того, опасность от лесных пожаров может угрожать ОАО «Нефтебаза "Красный Яр"», расположенному в Кудряшовском сельсовете.







Также 10 апреля губернатор поручил департаменту лесного хозяйства НСО до 20 апреля приготовить технику и системы связи для тушения, а также заготовить достаточно топлива для техники спасателей. Еще департаменту поручено проконсультировать людей, использующих леса, и население по охране лесов от пожаров, а также мониторить ситуацию в лесах.







Готовиться к пожароопасному сезону службы начали заранее. Например, в марте парашютисты-десантники пожарной службы Новосибирской авиабазы на аэродроме «Мочище» отработали спуск с вертолета Ми-8.

