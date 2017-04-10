Дорога в Дзержинском районе превратилась в море грязи с провалами

Дорога в новосибирском микрорайоне Авиастроителей утонула в грязи.





Чтобы обойти грязную жижу, местным жителям приходится чуть ли не лезть на стену

На проезжей части застревают машины, а жителям частного сектора приходится пробираться по весенней жиже в резиновых сапогах.







Читательница НГС Альбина Земцова рассказала, безымянная грунтовая дорога, соединяющая начало ул. Авиастроителей с ул. Кропоткина, была в удовлетворительном состоянии вплоть до осени 2016 года. Пока на этой улице не началось строительство ливневой канализации.







«В ноябре ее раскопали — прокладывали ливневую канализацию, когда грунт был уже весь замерзший. Сейчас там жижа — пешком пройти нельзя. Земля около колодцев просела. По обочинам везде ветки, лишний грунт. Машины, у которых посадка низкая, вообще там застревают, проехать не могут. С более высокой посадкой проезжают», — описала ситуацию Альбина Земцова.





По ее словам, после раскопок рабочие, строившие ливневку, немного присыпали дорогу щебенкой. Но из-за того что грунт тогда уже был мерзлым, по весне он начал оседать.





«Хотелось бы, чтобы они дорогу привели в исходное положение, какая она там была. Нужно, наверное, щебнем или каким-то камнем отсыпать, чтобы не было провалов, все эти кучи убрать», — считает женщина.







Даже в резиновых сапогах пройти по улице удается с трудом





Местные жители утверждают, что до строительства ливневки на улице было чище





В грязи буксуют машины





В некоторых местах можно заметить, что грунт просел





Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор ООО «Ставр» (компании, строившей ливневую канализацию) Егор Бухман, в идеале к строительству ливневки нужно было приступать летом, но работы начались только осенью из-за того, что заказчик — МКУ «Управление дорожного строительства» — слишком поздно объявил аукцион. В итоге специалистам пришлось иметь дело с замерзшим грунтом.







«И сейчас пока это все не растает и не подсохнет, смысла в дальнейшей работе нету — это, грубо говоря, просто деньги на ветер выкидывать и просто бесполезная работа.





Нужно просто подождать, пока это все сейчас устаканится, а потом все доделать», — отметил Егор Бухман.







По его словам, приводить улицу в порядок будет заказчик, потому что ООО «Ставр» со своей стороны выполнил всю работу, которая была предусмотрена контрактом.







«И заказчик у нас работы принять принял, а рассчитаться с нами до сих пор не рассчитался. <…> У нас нет возможности докупать лишний щебень, материал туда и исправлять какие-то глобальные вещи», — добавил директор ООО «Ставр».









Состояние дорог по весне не первый год возмущает новосибирцев. Апогеем стала прошлогодняя история, когда трактор по самую кабину увяз в грунтовой дороге, ведущей к дачным поселкам под Новосибирском.





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