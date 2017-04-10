Дорога в Дзержинском районе превратилась в море грязи с провалами

Дорога в новосибирском микрорайоне Авиастроителей утонула в грязи.


Чтобы обойти грязную жижу, местным жителям приходится чуть ли не лезть на стену
Чтобы обойти грязную жижу, местным жителям приходится чуть ли не лезть на стену

На проезжей части застревают машины, а жителям частного сектора приходится пробираться по весенней жиже в резиновых сапогах.


Читательница НГС Альбина Земцова рассказала, безымянная грунтовая дорога, соединяющая начало ул. Авиастроителей с ул. Кропоткина, была в удовлетворительном состоянии вплоть до осени 2016 года. Пока на этой улице не началось строительство ливневой канализации.


«В ноябре ее раскопали — прокладывали ливневую канализацию, когда грунт был уже весь замерзший. Сейчас там жижа — пешком пройти нельзя. Земля около колодцев просела. По обочинам везде ветки, лишний грунт. Машины, у которых посадка низкая, вообще там застревают, проехать не могут. С более высокой посадкой проезжают», — описала ситуацию Альбина Земцова.


По ее словам, после раскопок рабочие, строившие ливневку, немного присыпали дорогу щебенкой. Но из-за того что грунт тогда уже был мерзлым, по весне он начал оседать.


«Хотелось бы, чтобы они дорогу привели в исходное положение, какая она там была. Нужно, наверное, щебнем или каким-то камнем отсыпать, чтобы не было провалов, все эти кучи убрать», — считает женщина.


Даже в резиновых сапогах пройти по улице удается с трудом
Даже в резиновых сапогах пройти по улице удается с трудом


Местные жители утверждают, что до строительства ливневки на улице было чище
Местные жители утверждают, что до строительства ливневки на улице было чище


В грязи буксуют машины
В грязи буксуют машины


В некоторых местах можно заметить, что грунт просел
В некоторых местах можно заметить, что грунт просел


Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор ООО «Ставр» (компании, строившей ливневую канализацию) Егор Бухман, в идеале к строительству ливневки нужно было приступать летом, но работы начались только осенью из-за того, что заказчик — МКУ «Управление дорожного строительства» — слишком поздно объявил аукцион. В итоге специалистам пришлось иметь дело с замерзшим грунтом.


«И сейчас пока это все не растает и не подсохнет, смысла в дальнейшей работе нету — это, грубо говоря, просто деньги на ветер выкидывать и просто бесполезная работа.


Нужно просто подождать, пока это все сейчас устаканится, а потом все доделать», — отметил Егор Бухман.


По его словам, приводить улицу в порядок будет заказчик, потому что ООО «Ставр» со своей стороны выполнил всю работу, которая была предусмотрена контрактом.


«И заказчик у нас работы принять принял, а рассчитаться с нами до сих пор не рассчитался. <…> У нас нет возможности докупать лишний щебень, материал туда и исправлять какие-то глобальные вещи», — добавил директор ООО «Ставр».



Состояние дорог по весне не первый год возмущает новосибирцев. Апогеем стала прошлогодняя история, когда трактор по самую кабину увяз в грунтовой дороге, ведущей к дачным поселкам под Новосибирском.


Если вы знаете о других местах в Новосибирске со столь же тяжелой ситуацией на дорогах, присылайте фотографии в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Ольга Хмелевская
Фото и видео Альбины Земцовой

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