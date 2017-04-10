Самолет до Паттайи аварийно сел в «Толмачёво»

Пассажиры, летящие в Таиланд, застряли в аэропорту больше чем на 10 часов





Чартерный рейс авиакомпании Royal Flight «Казань – Паттайя» сел в новосибирском аэропорту для дозаправки и устранения технических неполадок.





«По предварительной информации, воздушное судно "Боинг 757-200" в 02:45 по местному времени приземлился в аэропорту "Толмачёво" на дозаправку, а также для устранения технической неисправности», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.







В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что на воздушном судне сработал датчик неисправности. О какой именно неисправности идет речь — пока не уточняется. Вылет резервного судна назначили на 21:00.







На рейс зарегистрировано 237 пассажиров, по предварительной информации, предоставленной авиакомпанией, пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием, услугами гостиницы.





«Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса», — отметили в ведомстве.







Это не первый случай задержки чартера в аэропорту «Толмачёво». Например, НГС.НОВОСТИ писали о рейсе из Новосибирска в Таиланд, который перенесли с 29 на 31 декабря 2016 года.