Самолет до Паттайи аварийно сел в «Толмачёво»

Пассажиры, летящие в Таиланд, застряли в аэропорту больше чем на 10 часов
Пассажиры, летящие в Таиланд, застряли в аэропорту больше чем на 10 часов


Чартерный рейс авиакомпании Royal Flight «Казань – Паттайя» сел в новосибирском аэропорту для дозаправки и устранения технических неполадок.


«По предварительной информации, воздушное судно "Боинг 757-200" в 02:45 по местному времени приземлился в аэропорту "Толмачёво" на дозаправку, а также для устранения технической неисправности», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.


В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ уточнили, что на воздушном судне сработал датчик неисправности. О какой именно неисправности идет речь — пока не уточняется. Вылет резервного судна назначили на 21:00.


На рейс зарегистрировано 237 пассажиров, по предварительной информации, предоставленной авиакомпанией, пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием, услугами гостиницы.


«Новосибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса», — отметили в ведомстве.


Это не первый случай задержки чартера в аэропорту «Толмачёво». Например, НГС.НОВОСТИ писали о рейсе из Новосибирска в Таиланд, который перенесли с 29 на 31 декабря 2016 года.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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