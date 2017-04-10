Мэрия прекратила вывозить снег из Новосибирска

Снег в городе остался только на газонах

Городские власти закончили вывозить из Новосибирска снег на снегоплавильные станции и официальные снегоотвалы.





«Снег на снегоплавильные станции не вывозят уже порядка двух недель, и на местах складирования снега уже рыхлое все, туда и машина не зайдет, снег под колесами проваливается», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) Новосибирска Юрий Сердюк.





Он добавил, что сейчас в городе снег остался на газонах, с них его вывозить не будут. Кроме того, не будут вывозить снег из дворов жилых домов.







«Весь объем снега, вывезенного на конец прошлой недели, — больше 2 млн 900 тыс. куб. м. Это только дорожно-эксплуатационные учреждения (ДЭУ), а есть еще управляющие компании, администрации районов. Общая цифра будет за 3 млн куб. м», — пояснил Сердюк.







Вероятно, что оставшийся на газонах снег растает очень быстро, так как регион продолжает оставаться во власти тепла. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура днем ожидается +9…+15 градусов, ночью — от –3 до +3 градусов.