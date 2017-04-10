Синоптики рассказали, когда в Новосибирске зазеленеют листья

В Новосибирск идет новая волна тепла
В Новосибирск идет новая волна тепла


Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на вторую декаду апреля — она будет теплее нормы, на пике температура днем будет достигать +19 градусов.


«Предполагаем, что регион будет находиться во власти западных и юго-западных процессов. Температурный фон предполагается выше нормы на 2–4 градуса. В основном температура преобладающая от –2 до +4 градусов, днем — от +9…+14 градусов», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, самые теплые дни придутся на середину декады (15–16 апреля), тогда столбик термометра поднимется до отметки +19 градусов.


«Есть основания полагать, что к третьей декаде (т.е. к 21 апреля) уже начнут проклевываться листья», — отметил синоптик, но добавил, что расслабляться рано. Ближе к 18–19 апреля регион ждет волна холода с понижением температуры до +2…+7 градусов.


Что касается осадков, то они — в виде дождя — ожидаются во второй половине декады.


В целом, по долгосрочному прогнозу, апрель будет около нормы, а май — чуть холоднее, чем обычно.

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 5876
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено