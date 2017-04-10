Синоптики рассказали, когда в Новосибирске зазеленеют листья

В Новосибирск идет новая волна тепла





Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на вторую декаду апреля — она будет теплее нормы, на пике температура днем будет достигать +19 градусов.







«Предполагаем, что регион будет находиться во власти западных и юго-западных процессов. Температурный фон предполагается выше нормы на 2–4 градуса. В основном температура преобладающая от –2 до +4 градусов, днем — от +9…+14 градусов», — описал ситуацию пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, самые теплые дни придутся на середину декады (15–16 апреля), тогда столбик термометра поднимется до отметки +19 градусов.





«Есть основания полагать, что к третьей декаде (т.е. к 21 апреля) уже начнут проклевываться листья», — отметил синоптик, но добавил, что расслабляться рано. Ближе к 18–19 апреля регион ждет волна холода с понижением температуры до +2…+7 градусов.







Что касается осадков, то они — в виде дождя — ожидаются во второй половине декады.







В целом, по долгосрочному прогнозу, апрель будет около нормы, а май — чуть холоднее, чем обычно.