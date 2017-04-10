Власти выбрали два цвета для покраски 40 автобусных остановок

Остановки покрасят в серый и синий цвета
Остановки покрасят в серый и синий цвета

В Калининском районе 40 остановок покрасят в серый и синий цвета — работы закончат к концу мая.


МКУ «Калининское» 10 апреля объявило аукцион на поиск подрядчика, который обновит 40 остановок в районе. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 апреля.


«Предварительно необходимо провести помывку и зачистку поверхностей. Покраска поверхностей должна быть проведена масляной краской серого или синего цветов с покраской урн, установленных в павильоне или рядом с павильоном», — говорится в требованиях на сайте госзакупок.


По четыре остановки обновят на ул. Фадеева, ул. Тюленина, пять — на ул. Тайгинская, ул. Курчатова. На ул. Богдана Хмельницкого помоют и покрасят семь остановок — это «ул. Писемского» (в обе стороны движения), «АЗС» (одна остановка), «Общежитие» (две) и «ВСО» (тоже две).


Начальная (максимальная) цена контракта — 195 тыс. руб. Подрядчик должен будет завершить работы к 20 мая.


С наступлением тепла городские власти активно начинают приводить в порядок общественные места. Ранее мэр Анатолий Локоть сообщил, что в этом году на благоустройство дворов в Новосибирске потратят 450 млн руб.

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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