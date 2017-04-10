Владимир Городецкий ответил на слова главы Хакасии о «колхозном» Новосибирске

Владимир Городецкий: такие слова о Новосибирске — «недостойный поступок высшего должностного лица республики»
Владимир Городецкий: такие слова о Новосибирске — «недостойный поступок высшего должностного лица республики»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал высказывание главы Хакасии Виктора Зимина, назвавшего Новосибирск «колхозом» и «деревней».


«Я понимаю, когда хочется о своем родном крае сказать лучше даже, чем есть. Это гордость твоя, ты здесь живешь, вложил частичку души, сердца, труда. Но при этом показать, как плохо в других [регионах], это просто недопустимо. Когда в 2015 году в Хакасии случилась беда, горе настоящее, когда лесные пожары перешли на жилые массивы и сотни людей оказались без крова, одним из первых, кто откликнулся, были новосибирцы», — заявил губернатор 10 апреля на встрече с журналистами.


Он напомнил, что тогда новосибирцы отправили в Хакасию строительные материалы и гуманитарную помощь.


Глава Хакасии Виктор Зимин
Глава Хакасии Виктор Зимин

«И в это время в адрес этих людей сказать такими нелицеприятными, необъективными сравнениями, это недостойный поступок высшего должностного лица уважаемой республики. Я так воспитан, что понимаю, что критика — это инструмент анализировать, делать лучше, но так огульно и по-хамски даже это недопустимо», — возмутился Владимир Городецкий.


30 марта губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании кабинета министров правительства республики нелестно отозвался о Новосибирске, назвав его «колхозом» и «деревней». Позже в правительстве Хакасии заявили, что «сказанные главой региона слова были изъяты из контекста и обрели другой смысл». А корреспондент НГС проанализировал слова Зимина и трезво сравнил 2 региона и их столицы.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Золотовой (1), Алексея Дружинина (РИА Новости) (2)

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