Сибиряк по ошибке забил до смерти мужчину и зарезал его товарища





Полиция задержала убийцу по горячим следам

Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в Новосибирской области — одного человека он убил по ошибке. Как сообщили в СК по НСО, ночью 7 апреля в Чистоозерном на ул. Промышленной в одной из квартир нашли тело 44-летнего хозяина квартиры с множественными колото-резаными ранами головы и шеи. Рядом же без сознания лежал 41-летний мужчина – его увезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.







Убийцу задержали по горячим следам — им оказался 31-летний местный житель, который накануне вечером пришел в гости к одному из убитых.







«Увидев, что в квартире помимо ее хозяина находится также другой мужчина, злоумышленник, ошибочно приняв последнего за иное лицо, нанесшее ему некоторое время назад личную обиду, действуя с целью убийства, ударил приведенного мужчину несколько раз в область головы куском металлической арматуры. Далее обвиняемый под надуманным предлогом потребовал у хозяина квартиры денежные средства, а затем с целью убийства нанес ему множественные удары ножом в область головы и шеи, от которых тот скончался на месте преступления», — говорится в сообщении СК.







После убийства мужчина сбежал, однако вскоре был задержан полицейскими и помещен под стражу. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «убийство двух лиц».





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