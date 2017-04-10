Маленькие тройняшки закрылись от бабушки в квартире на Горском

Новосибирским спасателям пришлось вскрыть дверь в квартире, чтобы вызволить закрывшихся от бабушки маленьких внуков.





Чтобы попасть в квартиру, спасатели просверлили отверстие в двери





В первой половине понедельника, 10 апреля, в Муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) поступило сообщение о том, что тройняшки 2015 года рождения закрылись в квартире жилого дома в Горском микрорайоне, рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин.







Как выяснили спасатели, приглядывавшая за детьми бабушка решила вынести мусор в мусоропровод. Тройняшки в это время спокойно играли. Но как только женщина вышла из квартиры, дети тут же закрылись в квартире на задвижку. Когда они поняли, что остались одни, то начали плакать.







Прибывшие на место спасатели просверлили в двери отверстие, отодвинули задвижку и запустили женщину к внукам.







«Беспокойство женщины можно было понять, ведь квартира находилась на 13-м этаже. Благо, все окна были закрыты», — отметили в МАСС.







Новосибирским спасателям нередко приходится вскрывать квартиры с запертыми внутри детьми. Например, один из таких случаев произошел в феврале в Калининском районе — там маленький ребенок закрылся на щеколду от мамы, которая ненадолго вышла на лестничную площадку. Когда спасатели вскрыли дверь, мальчик играл с маминой сумкой, в которой были таблетки.