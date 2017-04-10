Маленькие тройняшки закрылись от бабушки в квартире на Горском

Новосибирским спасателям пришлось вскрыть дверь в квартире, чтобы вызволить закрывшихся от бабушки маленьких внуков.


Чтобы попасть в квартиру, спасатели просверлили отверстие в двери
Чтобы попасть в квартиру, спасатели просверлили отверстие в двери

В первой половине понедельника, 10 апреля, в Муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) поступило сообщение о том, что тройняшки 2015 года рождения закрылись в квартире жилого дома в Горском микрорайоне, рассказал начальник МАСС Дмитрий Фокин. 


Как выяснили спасатели, приглядывавшая за детьми бабушка решила вынести мусор в мусоропровод. Тройняшки в это время спокойно играли. Но как только женщина вышла из квартиры, дети тут же закрылись в квартире на задвижку. Когда они поняли, что остались одни, то начали плакать.


Прибывшие на место спасатели просверлили в двери отверстие, отодвинули задвижку и запустили женщину к внукам.


«Беспокойство женщины можно было понять, ведь квартира находилась на 13-м этаже. Благо, все окна были закрыты», — отметили в МАСС.


Новосибирским спасателям нередко приходится вскрывать квартиры с запертыми внутри детьми. Например, один из таких случаев произошел в феврале в Калининском районе — там маленький ребенок закрылся на щеколду от мамы, которая ненадолго вышла на лестничную площадку. Когда спасатели вскрыли дверь, мальчик играл с маминой сумкой, в которой были таблетки.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

Прочтений: 11076
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено