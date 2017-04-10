Городецкий расхвалил нового министра транспорта НСО

Губернатор назвал Анатолия Костылевского «спокойным, профессиональным и системным человеком»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал назначение Анатолия Костылевского главой областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.





«Я сегодня представил в должности министра <...> Костылевского Анатолия Викторовича. Это человек, который по профессии дорожник, инженер-строитель, окончил в 1999 году наш СГУПС и все это время работает в дорожной отрасли. Профессиональный человек, я его видел в работе. Очень такой спокойный, профессиональный, системный человек», — охарактеризовал Костылевского губернатор.







Владимир Городецкий добавил, что за 2013–2015 годы Анатолий Костылевский три раза проходил курсы повышения квалификации для «погружения в специфику работы».







«Человек, который совершенствуется, погружается в глубину, считаю, что это достойный человек, с хорошей подготовкой. Есть мотивация, есть желание, есть задел возраста реализовывать себя. Надеемся, что в это сложное время, когда нужно очень эффективно и оперативно войти в эти программы федеральные, это очень принципиально важно», — заключил губернатор.







О назначении на должность министра транспорта первого заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор» Анатолия Костылевского НГС.НОВОСТИ стало известно 5 апреля.







Анатолий Костылевский родился в 1977 году в Новосибирской области, окончил СГУПС по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Ранее занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, с 2010 по 2013 годы работал в ГК «Российские автомобильные дороги», с 2002 по 2010 годы — в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь», пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления. Женат, имеет двух дочерей.







Прежний глава областного министерства транспорта Сергей Титов в марте перешел на должность президента компании «Сибмост».