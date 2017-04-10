Повар из Новосибирска выиграл у знатоков «Что? Где? Когда?» 70 тысяч

Новосибирский шеф-повар Максим Пашковский поставил в тупик знатоков игры «Что? Где? Когда?» и выиграл 70 тыс. руб.







Информация об этом появилась на сайте chgk.tvigra.ru. Максим задал вопрос команде Бориса Белозёрова. Вопрос Пашковского звучал так: «В своей книге русский купец-путешественник Григорий Шелихов повествует о том, как он отправлял на склад за провизией одного алеута. Каждый раз на обратном пути алеут что-то потихоньку съедал и каждый раз изумлялся, что человек с Большой земли точно знал, что он съел. Через некоторое время алеут понял, что дело в спутнике, который сообщал Шелихову точную информацию. Что это был за спутник?».







Правильный ответ — список продуктов. Но знатоки выдвинули свою версию, предположив, что путешественники следили за количеством провизии с помощью собак. Благодаря ошибке игроков новосибирец выиграл 70 тыс. руб.







По словам супруги Максима Яны Пашковской, игра проходила в Москве 9 апреля. «Муж сейчас в отъезде и о выигрыше еще не знает», — отметила Яна.







Это уже второй выигрыш Максима Пашковского у знатоков. В 2015 году мужчина отправил в «Что? Где? Когда?» вопрос о чемодане на колесиках и получил 230 тыс. руб.