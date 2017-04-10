Студенты НГУ перепели группу «Грибы» и сняли клип в «пазике»

Клип снимали в Академгородке

Студенческий клуб экономического факультета НГУ «Максимин» выложил на YouTube ролик с кавер-версией песни «Между нами тает лед» группы «Грибы» — в ней поется о том, что сложно учиться в вузе.







«Изначально у нас была идея снять историю о том, что все студенты в НГУ — разные. Один местный и идет [в вуз] от общаг по лесу, второй едет в маршрутке с "Речного вокзала" [из города], третий — в Бердске ждет автобус, поэтому там такой типажный персонаж. Но у нас не получилось и мы решили общую историю записать», — объяснил НГС.НОВОСТИ задумку клипа президент клуба «Максимин» и автор текста песни Петр Аверьянов.





Студенты экономического факультета НГУ сделали пародию на песню «Между нами тает лед» украинской группы «Грибы». Молодые люди придумали текст песни, в котором перечислили все, с чем им приходится сталкиваться при учебе в вузе.







«Ты выходишь из подъезда, до НГУ — ничего кроме леса



Друг занял место — первая парта



Чтобы зайти в универ, нужна карта



С тобой весь набор — как у заучки тетрадка, блокнот, разноцветные ручки



Ты должен прийти на полчаса раньше, чтобы еще раз все повторить», — также звучит в песне клуба «Максимин».







Самая запоминающаяся строчка звучит так: «К первой паре в НГУ — я учиться уже не могу, ноги сами несутся вперед — ведь диплом сам себя не сдает».









Как рассказал Петр Аверьянов, участники «Максимина» решили записать кавер-версию песни «Грибов» спустя 4 дня после того, как услышали оригинал композиции. Текст песни написали за вечер, тогда же записали сам трек, рассказал Аверьянов. Клип сняли гораздо позже — понадобилось время, чтобы найти видеооператора, но сами съемки заняли всего 2 часа.





На съемках повезло с погодой — было прохладно и не особо солнечно, рассказал Петр Аверьянов. «Это хорошо легло под стилистику клипа — оригинал больше в серых тонах, и у нас получился сероватый цвет клипа — было не солнечно, сухо, ничего не таяло. Кадр поэтому красивый получился. Ботаник у нас померз немного, но, как говорится, чем ради искусства не пожертвуешь. Мы его чаем с медом напоили, он не заболел», — поделился Петр.





Клип на песню «Между нами тает лед» группы «Грибы» был опубликован на YouTube в начале марта. За месяц он набрал десятки миллионов просмотров. У песни заразительный ритм и припев, из-за этого она быстро стала мемом и основой для многочисленных кавер-версий как от известных исполнителей, так и от любителей.





В НГУ учится немало талантливых студентов. Ранее НГС.НОВОСТИ также рассказывали о выпускнике вуза Дмитрие Сухинине, который в 2012 году переехал в Норвегию и создал там группу Defect Designer, играющую тяжелый рок.





Справка: Студенческий клуб экономического факультета НГУ «Максимин» возник в 1972 году, базируется в общежитии № 4. Большой популярностью пользуются выступления студенческого клуба «Максимин» на студенческих капустниках и Днях факультета. Апогеем годового творчества стал весенний капустник клуба, который проходит в Доме ученых СО РАН. Многие члены клуба играли в команде КВН НГУ. Также «Максимин» активно сотрудничал с командой «Дети лейтенанта Шмидта» и играл в команде «Сибирские Сибиряки».